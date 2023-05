Tom Hiddleston e Mark Hamill saranno insieme in un nuovo film tratto dai romanzi di Stephen King: scopriamo insieme i dettagli

Due mondi molto amati, quello Marvel e quello di Star Wars stanno per incontrarsi, ma solo nella finzione, ovvero in un altro film e con i loro attori. La notizia è stata diffusa dalla rivista dello spettacolo Deadline e riguarda Tom Hiddleston e Mark Hamill, il primo volto noto del mondo Marvel e il secondo ancora più celebre per essere Luke Skywalker di Star Wars.

Tom Hiddleston e Mark Hamill insieme in un nuovo film

Se la notizia già può essere davvero esaltate per tutti i fan di questi due universi, lo è ancora di più sapere che il nuovo film in questione è tratto dai romanzi di Stephen King. Il riadattamento sarà quello di un romanzo breve, The Life of Chuck, contenuto nell’antologia If It Bleeds del 2020. Si tratta di una storia che si intreccia ad altre storie e parte al contrario, con la morte del protagonista e il racconto della sua vita. Il protagonista sarà proprio Tom Hiddleston, mentre Mark Hamill sarà Albie. A dirigere questi due grandi attori, ci sarà Mike Flanagan, un nome noto per il genere horror, con film alle spalle come Oujia – L’origine del male, Il Gioco di Gerald. Il regista si è già addentrato nel mondo di Stephen King girando il sequel di Shining e la serie TV tratta dal romanzo La Torre Nera.

Una grande notizia per tutti gli amanti del genere horror che possono vedere un nuovo film tratto dai lavori di Stephen King e con due grandi attori, che coinvolgono altre due universi molto amati dai fan. Non ci resta quindi che aspettare per avere ulteriori aggiornamenti su questo nuovo progetto di cui c’è già la sceneggiatura e quando sarà disponibile.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.