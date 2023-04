Ecco per voi una guida speciale su come orientarsi nell’universo di Star Wars. Tutte le serie tv e film in ordine cronologico, per godere di una maratona intergalattica

La saga intergalattica iniziata da Star Wars (Guerre Stellari) non accenna a fermarsi. Tra prequel, sequel e spin-off di film e serie tv; il magnifico universo creato dalla mente geniale di George Lucas, ha conquistato negli anni il podio del grande e piccolo schermo, offrendo a tutti i fan sfegatati imperdibili momenti di puro intrattenimento.

Tanti piccoli tasselli che si intersecano nello storyline di base in differenti momenti; i quali, seguono l’ordine dettato dal sistema delle ere. Una logica che rischia di confondere anche il più attento fan, portandolo a non intuire tra l’ordine temporale (l’anno di uscita) e quello cronologico (di ambientazione) dei vari titoli. Per questo, abbiamo pensato per voi a una guida speciale su come vedere in ordine cronologico i film e le serie tv tratte dall’intergalattico universo di Star Wars.

Prima di cominciare, vogliamo ricordarvi che ogni contenuto di questa lista è disponibile alla visione sulla piattaforma Disney+.

1-Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma (1999) | Star Wars: come recuperare serie tv e film in ordine cronologico

Nel primo episodio di questo lungo percorso vissuto in ordine cronologico; si sofferma sulle vicende narrate nel film Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma (1999). Diretto dall’immenso George Lucas; il primo incontro tra il giovane Anakin Skywalker e il Obi-Wan Kenobi.

Ambientato 32 anni prima di Guerre stellari; le vicende del Maestro Jedi, Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) e il suo apprendista Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor), inviati sul pianeta Naboo per gestire alcune grane commerciali. Non va proprio tutto secondo i piani, e i due Jedi sono costretti a scappare con la regina Padmé Amidala, sul pianeta Tatooine. Qui incontrano il piccolo Anakin Skywalker, un bambino fuori dall’ordinario dotato di una Forza insolitamente grande. Qui-gon è convinto che si tratti del Prescelto, destinato un giorno a riportare equilibrio nella Forza. Questo però, sarà solo l’inizio.

Figurano nel cast gli attori protagonisti: Liam Neeson; Ewan McGregor, Natalie Portman, Jake Lloyd, Samuel L. Jackson, Ian McDiarmid, Ray Park, Anthony Daniels, Kenny Baker, Pernilla August

2-Star Wars Episodio II: L’attacco dei cloni (2002) | Star Wars: come recuperare serie tv e film in ordine cronologico

Star Wars Episodio II: L’attacco dei cloni (2002) prende forma a distanza di 10 anni dagli avvenimenti narrati ne La minaccia fantasma. Seguendo sempre la regia di George Lucas; dopo la Battaglia di Naboo, la galassia si trova sull’orlo della guerra civile, e migliaia di sistemi planetari minacciano di separarsi dalla Repubblica Galattica. Qui ritroviamo il giovane Anakin (Hayden Christensen); divenuto ora l’apprendista Jedi di Obi Wan Kenobi (Ewan McGregor). Entrambi incaricati di proteggere la regina Padmé (ora senatrice della Repubblica), divenuta bersaglio di completti e tentativi di assassinio. Così tra attentati sventati e ricerca di verità; tra la giovane regina Padmé e Anakin nasce la passione. Nel frattempo, Obi-Wan Kenobi nel tentativo di scovare il colpevole del tentato omicidio; viene a conoscenza dell’esistenza di un misterioso esercito di cloni.

Oltre ai già citati Ewan McGregor e Natalie Portman; sono presenti nel secondo episodio Hayden Christensen, , Ian McDiarmid, Samuel L. Jackson, Christopher Lee, Temuera Morrison, Pernilla August, Jimmy Smits, Anthony Daniels.

3-Star Wars: The Clone Wars (2008) | Star Wars: come recuperare serie tv e film in ordine cronologico

Nel lungo percorso cronologico; giungiamo finalmente alla serie animata: Star Wars: The Clone Wars (2008). Acquistata dalla Disney; è andata in onda per ben 7 stagioni, sofferma la sua attenzione su nuovi personaggi e situazioni. Collocata cronologicamente tra i film prequel, L’attacco dei cloni e La vendetta dei Sith; ricopre un periodo di ben 3 anni. Le prime stagioni hanno per protagonisti Anakin e Obi Wan che lottano contro i separatisti di Dooku, insieme alla padana Ahsoka Tano. Successivamente, si assiste all’arrivo di un giovane Boba Fett, diretto verso Darth Maul. Fa il suo ingresso sulla scena per la prima volta anche Saw Gerrera; fino ad arrivare ai cloni “modificati” della squadra Bad Batch ( fuguti protagonisti di una serie TV tutta loro).

Prodotta da George Lucas (st. 1-6), Catherine Winder (st. 1-6), Cary Silver (st. 1-6), Caroline Kermel (st. 7), Dave Filoni (st. 7).

4-The Bad Batch (2021) | Star Wars: come recuperare serie tv e film in ordine cronologico

La serie tv animata The Bad Batch tratta sempre dall’Universo di Star Wars; segue un gruppo di cloni sperimentali di élite(la Clone Force 99). I soldati cercano di trovare la propria strada in una galassia in costante cambiamento dopo la Guerra dei Cloni. Il gruppo di cloni modificati intraprenderà una serie di audaci missioni e lotteranno per rimanere a galla e trovare nuovi scopi.

Prodotto da Dave Filoni (Produttore), assieme alla collaborazione di Brad Rau, Steward Lee, Nathaniel Villanueva e Saul Ruiz.

5-Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith (2005) | Star Wars: come recuperare serie tv e film in ordine cronologico

Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith; rappresenta il film conclusivo della trilogia prequel. La Guerra dei Cloni che infuria la Galassia da ormai 3 anni; sembra quasi essere giunto al termine. In questo nuovo capitolo della saga; Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker stanno per avere rivelazioni sconvolgenti. Nel mentre; il Cancelliere Palpatine della Repubblica Galattica rivela la sua vera identità di Signore dei Sith; proseguendo il suo piano diabolico di formare un governo di tirannia e terrore. Il giovane Jedi Anakin Skywalker, sempre più vicino a quest’ultima figura; viene sedotto dal lato oscuro della forza, mosso soprattutto dal tormento interiore e la rabbia per la morte della madre. Obi-Wan Kenobi non avrà altra scelta che confrontarsi col suo antico apprendista in una battaglia mentre si affaccia un nuovo conflitto che determinerà il destino della Galassia: la nascita del temuto Darth Vader.

Diretto da Georges Lucas, con attori protagonisti Hayden Christensen, Ewan McGregor, Natalie Portman, Ian McDiarmid, Samuel L. Jackson, Jimmy Smits, Anthony Daniels, Kenny Baker, Frank Oz, Christopher Lee.

6-Solo: A Star Wars Story (2018) | Star Wars: come recuperare serie tv e film in ordine cronologico

Le origini di uno dei personaggi più affascinanti e amati del franchisee; vengono percorse nel film spin-off Solo: A Star Wars Story. Ambientato in ordine temporale qualche anno prima dell’incontro con Luke Skywalker e Obi-Wan Kenobi in Rogue One: A Star Wars Story; una rappresentazione inedita e intima della figura di Han Solo noto capitano della nave spaziale Millennium Falcon. Le avventure goliardiche nel pericoloso sottobosco criminale galattico. Tra pericoli impellenti e giri immensi; Han Solo farà la conoscenza del futuro copilota (e amico) Chewbacca,e Lando Calrissian, noto giocatore d’azzardo.

Per la regia eccelsa di Ron Howard, vede attori protagonisti Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Woody Harrelson, Donald Glover, Thandiwe Newton, Paul Bettany, Phoebe Waller-Bridge, Warwick Davis, Clint Howard, Richard Dixon.

7-Obi-Wan Kenobi (2022 serie) | Star Wars: come recuperare serie tv e film in ordine cronologico

Disponibile su Disney+, la serie tv di successo Obi-Wan Kenobi. Distribuita nel 2022, a distanza di dieci anni dagli eventi vissuti in Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith; Obi-Wan Kenobi trascorre la sua esistenza sul pianeta desertico di Tatooine, vivendo da eremita lontano da tutto e tutti. Nel corso del regno dell’Impero Galattico; Obi-Wan Kenobi si imbarca per una missione di cruciale importanza: affrontare gli alleati diventati nemici e la collera dell’Impero.

Diretto da Deborah Chow, vede attori protagonisti Ewan McGregor (nei panni di Obi-Wan Kenobi); Hayden Christensen (ritorna nel ruolo oscuro di Dart Fener),; assieme a Moses Ingram; Joel Edgerton; Bonnie Piesse; Vivien Lyra Blair; Kumail Nanjiani; Indira Varma; Rupert Friend; O’Shea Jackson Jr.

8-Star Wars Rebels (serie animata) | Star Wars: come recuperare serie tv e film in ordine cronologico

Proseguendo il nostro lungo percorso cronologico; è giunto il momento di presentare un’altra nota serie tv animata: Star Wars Rebels. Ambientata nel periodo compreso tra l’episodio III e l’episodio IV della saga; dopo 14 anni dalla fondazione del malvagio Impero Galattico, le forze nemiche minacciano il pianeta remoto, distruggendo tutto ciò che incontrano sul cammino. Sarà compito del giovane gruppo di ribelli, battersi contro il lato oscuro dell’Impero Galattico. Riuniti a bordo di un’astronave cargo di nome Spettro; getteranno le fondamenta della futura Alleanza Ribella

Prodotta per ben 4 stagioni; creata da Simon Kinberg con Taylor Gray e Freddie Prinze Jr; gli episodi vedono la cura della regia di Steward Lee e Steven G. Lee.

9-Andor (2022 serie Disney+) | Star Wars: come recuperare serie tv e film in ordine cronologico

Quarta serie tv tratta dalla saga di Star Wars, è lo spin-off Andor. Prequel del film Rogue One: A Star Wars Story; protagonista della storia è Cassian Andor, spia ribelle che si unirà alla nascente Alleanza Ribelle per contrastare l’Impero Galattico. Serie ancora in produzione, la prima stagione è composta da un totale di dodici episodi.

Ideata da Tony Gilroy e prodotta da Lucasfilm, vede nel cast presente Diego Luna, Alan Tudyk, Adria Arjona, Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Kyle Soller, Denise Gough, Anton Saunders, Jacob James Beswick, Fiona Shaw.

10-Rogue One: A Star Wars Story (film del 2016) | Star Wars: come recuperare serie tv e film in ordine cronologico

Rogue One: A Star Wars Story rappresenta il primo capitolo di una serie antologica legati al franchise; incentrata sulle varie personalità ed eventi narrati nella nota saga di Guerre Stellari. Ambientato prima dell’episodio di Star Wars Episodio IV: Una Nuova Speranza; troviamo protagonisti un giovane gruppo di eroi intenti a rubare i piani della più potente arma di distruzione di massa mai ideata dall’impero: la Morte Nera.

Il pilota veterano ribelle Cassian Andor e il suo fedele compagno K-2SO, un androide imperiale riprogrammato, ricevono l’ordine di portare la prigioniera, Jyn Erso, nonché figlia perduta dell’ingegnere capo dell’impero. La sua presenza servirà a costringere l’ingegnere a consegnargli i progetti della Morte Nera?

Diretto dal regista Gareth Edwards; con attori protagonisti: Felicity Jones, Diego Luna, Mads Mikkelsen, Ben Mendelsohn, Riz Ahmed, Yi-wen Jiang, Forest Whitaker, Alan Tudyk, Donnie Yen, Alistair Petrie, Jonathan Aris, Ben Daniels, Paul Kasey, Genevieve O’Reilly, Sharon Duncan-Brewster, Ian McElhinney, Jimmy Smits, Fares Fares, Valene Kane, Duncan Pow, Babou Ceesay, Tony Pitts, Beau Gadsdon, Dolly Gadsdon.

11-Star Wars: Episodio IV – Una Nuova Speranza (1977) | Star Wars: come recuperare serie tv e film in ordine cronologico

Nonostante sia l’undicesimo film in ordine cronologico della saga, Star Wars: Episodio IV – Una Nuova Speranza rappresenta la prima pellicola diretta da George Lucas. Nel lontano Impero Galattico dominata dall’oscuro Lord Darth Vader, la giovane Principessa Leila Organa a capo del movimento ribelle, cerca di ostacolare i piani della Morte Nera. Prima di cadere prigioniera di quest’ultima, affida a due robot un importante scoperta capace di sconfiggere per sempre il lato malvagio dell’Impero.

In questi il giovane Luke Skywalker (istruito dal vecchio generale Obi-Wan Kenobi) assieme all’aiuto si Han Solo e dagli androidi R2D2 e C3PO; dovranno andare in soccorso della principessa per ripristinare la giustizia all’interno della galassia.

Diretto da George Lucas, con attori protagonisti Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Alec Guinness, Peter Cushing, David Prowse, Peter Mayhew, Anthony Daniels, Kenny Baker, Phil Brown.

12-Star Wars: Episodio V – L’Impero colpisce ancora | Star Wars: come recuperare serie tv e film in ordine cronologico

Considerato uno dei più grandi sequel di tutti i tempi, nel film Star Wars: Episodio V – L’Impero colpisce ancora, Luke Skywalker continua la sua battaglia. La Morte Nera sembra essere stata distrutta; ma le truppe imperiali si sono impadronite nuovamente di Yavin. Le strade dei nostri supereroi si sono divise. Han Solo, la principessa Leila e il droide C-3PO, seminano gli inseguitori; mentre Luke, assieme al fido R2-D2, si reca dal maestro jedi Yoda, sul pianeta Dogabahd, per ritrovare la Forza. Nel tentativo di liberare Leila e gli amici, incontra poi Darth Vader, il quale rivela al giovane Skywalker un segreto nascosto.

Diretto da Irvin Kershner; sono presenti nel cast Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Frank Oz, Billy Dee Williams, David Prowse, Alec Guinness, Anthony Daniels, Kenny. Baker, Peter Mayhew.

13-Star Wars Episodio VI: Il ritorno dello Jedi (1983) | Star Wars: come recuperare serie tv e film in ordine cronologico

Terzo e ultimo capitolo della saga originale, in Star Wars Episodio VI: Il ritorno dello Jedi; vedremo finalmente la resa dei conti finale tra Darth Vader e Luker Skywalker. Scoperto il terribile segreto che li lega; mentre gli imperiali sono impegnati nella costruzione di una nuova e indistruttibile Morte Nera, Skywalker e la Principessa Leila cercano di liberare Han Solo; infiltrandosi nella pericolosa tana di Jabba.

Nel frattempo l’Imperatore Palpatine e il temuto Darth Vader tentano di trascinare Luke verso il lato oscuro della Forza, ma il giovane è forte e deciso a riaccendere lo spirito Jedi di suo padre. Ma la battaglia galattica è ancora in corsa e questo sarà il capitolo decisivo per il destino di ognuno di loro.

Per la regia di Richard Marquand, come attori nel cast troviamo Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, David Prowse, Ian McDiarmid, Billy Dee Williams, Frank Oz, Alec Guinness, Anthony Daniels, Kenny Baker.

14-The Mandalorian | Star Wars: come recuperare serie tv e film in ordine cronologico

È arrivato il momento della serie più acclamata del momento nata dall’universo di Star Wars: The Mandalorian. Disponibile sulla piattaforma Disney+, seguendo l’ordine cronologico, si colloca dopo cinque anni dagli eventi de Il ritorno dello Jedi, e prima degli eventi narrati ne Il risveglio della Forza, e della creazione del Primo Ordine. La vicenda si sofferma sul Mandaloriano, Din Djarin, un cacciatore di taglie solitario nei meandri più reconditi della galassia, lontano dall’autorità della Nuova Repubblica.

Con le prime due stagioni disponibili, al momento è stata confermata una terza stagione da parte dei produttori. La serie vede la regia di Favreau (anche produttore), Dave Filoni, Deborah Chow, Rick Famuyiwa, Taika Waititi, Bryce Dallas Howard; mentre per il cast troviamo Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers, Werner Herzog, Nick Nolte, Emily Swallow, Omid Abtahi, Kyle Pacek, Brendan Wayne, Giancarlo Esposito.

14-The Book of Boba Fett (2021) | Star Wars: come recuperare serie tv e film in ordine cronologico

Spin-off della serie di The Mandalorian, The Book of Boba Fett; si sofferma sulle vicende della temuta Temuera Morrison nei panni di Boba Fett. Noto come leggendario cacciatore di taglie, assieme al mercenario Fennec Shand devono navigare negli inferi della galassia; con l’intento di rivendicare il territorio un tempo governato da Jabba the Hutt e dalla sua associazione criminale.

Per la regia di: Favreau produttore assieme a Dave Filoni (nonchè regista), Jon Favreau, Bryce Dallas Howard, Robert Rodriguez, Steph Green, Kevin Tancharoen.

16-Star Wars: Resistance (2018) | Star Wars: come recuperare serie tv e film in ordine cronologico

Star Wars: Resistance, serie d’animazione ambientata in ordine temporale decenni dopo gli eventi di Star Wars: Episodio VI – Il ritorno dello Jedi e Star Wars: Episodio VII – Il risveglio della Forza. Quando ancora la Resistenza non aveva una forma, troviamo a capo della storia il giovane pilota Nuova Repubblica Galattica, Kazuda Xiono. Reclutato da Poe Dameron, sotto la guida del Generale Organa; viene incaricato di spiare la crescente minaccia del Primo Ordine.

Sempre con la regia di Dave Filoni (nelle vesti di produttore), assieme a Amy Beth Christenson, Justin Ridge, Steward Lee, Bosco Ng, Brad Rau, Saul Ruiz, Sergio Páez.

17-Star Wars Episodio VII: Il risveglio della Forza (2015) | Star Wars: come recuperare serie tv e film in ordine cronologico

Sono trascorsi circa trent’anni dalla caduta dell’Imperto. Nel nuovo capitolo Star Wars Episodio VII: Il risveglio della Forza targato Disney; un nuovo conflitto si sta facendo strada. La galassia ancora in guerra; vede l’inizio di una nuova avventura per contrastare i cattivi dediti al Lato Oscuro della Forza, tra cui il temuto Kylo Ren.

Ogni speranza sembra ora riposta in Riley, il soldato pentito Finn e il pilota di caccia Poe. Lungo la strada incontreranno nuovi amici, nemici e volti noti, come quello di Han Solo e della principessa Leila ora divenuta un generale.

Per la regia di J.J. Abrams, con attori protagonisti Daisy Ridley, John Boyega, Harrison Ford, Adam Driver, Oscar Isaac, Carrie Fisher, Peter Mayhew, Domhnall Gleeson, Max von Sydow, Gwendoline Christie.

18-Star Wars Episodio VIII: Gli ultimi Jedi (2017) | Star Wars: come recuperare serie tv e film in ordine cronologico

Secondo capitolo della nuova trilogia sequel di Star Wars, con Star Wars Episodio VIII: Gli ultimi Jedi. Il Primo Ordine ancora più malvagio, è divenuto più potente, mettendo la Resistenza con le spalle al muro. Nel frattempo Rey, dopo aver rintracciato Luke Skywalker, tenta invano di convincerlo a redimersi dal suo esilio per salvare il mondo interno. Consegnata la spada laser una volta appartenuta a lui, Luke non sembra essere pronto a tornare alla luce del sole e il Lato Oscuro tesse la sua trama letale attorno agli ultimi ribelli.

Per la regia di Rian Johnson, sono presenti nel cast Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac, Mark Hamill, Carrie Fisher, Kelly Marie Tran, Domhnall Gleeson, Benicio del Toro, Laura Dern.

19-Star Wars: Episodio IX – L’ascesa di Skywalker (2019) | Star Wars: come recuperare serie tv e film in ordine cronologico

Capitolo finale. La conclusione della saga. Star Wars: Episodio IX – L’ascesa di Skywalker, ambientato un anno dopo gli eventi narrati ne Gli Ultimi Jedi; vecchi nemici fanno il loro ritorno sulla scena. La Resistenza ormai ridotta all’osso, vede il dilagare del Primo Ordine sotto il comando del leader supremo Kylo Ren. Nel frattempo, l’Imperatore Palpatine ritorna sulla scena, giurando vendetta verso i fantasmi del passato e offrendo a Kylo Rens una paventosa flotta se saprà eliminare la ragazza Jedi, Rey. L’inizio della fine sembra ormai vicino.

Con la regia di J.J. Abrams; figurano nel cast Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Domhnall Gleeson, Ian McDiarmid, Carrie Fisher, Anthony Daniels.

Il futuro di Star Wars

Lo scenario soprariportato, vuole illustrare nel modo più esaustivo possibile, l’ordine cronologico di visione dei film e delle serie tv nate dall’Universo di Star Wars. Tuttavia, è opportuno aggiungere prima della conclusione, che nel corso dell’ultima edizione dello Star Wars Celebration 2023; sono stati annunciati 3 nuovi progetti inediti nella saga cinematografica (oltre la conferma dei prodotti per le piattaforme streaming già in programma nei prossimi tempi).

Ancora sprovvisti di titoli ufficiali, tra i primi progetti messi in campo spicca la messa alla regia di James Mangold, noto per aver diretto Logan – The Wolverine, e più recentemente imminente nuovo film con protagonisti di Indiana Jones.

Nel primo progetto, Mangold porrà l’attenzione sull’alba degli Jedi e l’origine del loro Ordine. Differente sarà per il secondo progetto; vertendo sull’evoluzione delle Nuova Reppubblica, oltre che a vedere riuniti i destini delle vicende narrate in The Mandalorian, Ahsoka e The Book of Boba Fett. L’ultimo progetto vedrà il ritorno nel ruolo di protagonista, la giovane Daisy Ridley. Nel nuovo film difatti, verrà approfondita la storia di Rey Skywalker a distanza di circa venti anni dall’ultimo episodi.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.