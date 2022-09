Venezia 79: Leone d’Oro per I Wonder Pictures

I Wonder Pictures si aggiudica il Leone D’Oro, grazie al documentario All the Beauty and the Bloodshed di Laura Poitras. L’emozionante storia dell’artista e attivista di fama internazionale Nan Goldin

Primo Leone d’Oro per I Wonder Pictures. Il documentario All the Beauty and the Bloodshed diretto da Laura Poitras; conclude in grande stile la 79esima Mostra d’Arte Cinematografica, aggiudicandosi il noto premio.

La dura battaglia dell’artista e attivista di fama internazionale Nan Goldin, contro la famiglia Sackler, proprietaria della società farmaceutica Purdue Pharma ritenuta responsabile di migliaia di morti per overdose di Ossicodone. Una denuncia sociale attraverso la macchina da presa cinematografica; per mostrare i retroscena più nascosti.

Difatti, come anche commentato da Andrea Romeo (Founder e General Manager di I Wonder Pictures):

Laura Poitras, di cui abbiamo avuto il privilegio di distribuire Citizenfour (che le è valso sia un Oscar che un Pulitzer) ci porta ancora una volta ad immergerci nella nostra contemporaneità a profondità inesplorate. Lo fa con un film che parla del nostro mondo ossessionato dal profitto e dal potere, lo fa con un film sull’arte e sulla giustizia che ci fa scoprire i meccanismi della comunicazione contemporanea. All the Beauty and the Bloodshed è una esaltante avventura al fianco di una magnifica artista come Nan Goldin

Il film è prodotto da Participant, Howard Gertler, John Lyons, Nan Goldin, Yoni Golijov, Laura Poitras, e sarà distribuito in Italia dalla stessa società I Wonder Pictures.

Venezia 79: riconoscimenti assegnati a I Wonder Pictures

Oltre al Leone d’oro , I Wonder Pictures ha saputo dominare le scene del Festival ottenendo ben sei premi collaterali.

Primo fra tutti, The Whale diretto dal regista Darren Aronofsky, vincitore del Premio Leoncino d’Oro. Altro riconoscimento conferito ai giovani, con il film Monica di Andrea Pallaoro; vintore del Premio Arca CinemaGiovani al Miglior Film Italiano.

Infine La Syndicaliste di Jean-Paul Salomè con Isabelle Huppert ha ottenuto il Premio Fai Persona Lavoro Ambiente

