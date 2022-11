Ultenic K10: grande offerta per questa friggitrice ad aria

Un’importante offerta sta interessando la friggitrice ad aria Ultenic K10, con la possibilità di incrementare lo sconto tramite coupon

Un paio di settimane fa vi avevamo proposto la recensione della friggitrice ad aria Ultenic K20, dotata di un comodo doppio cestello per una doppia cottura in simultanea. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla nostra recensione. Oggi, invece, andremo a vedere l’offerta che interessa la “sorella minore”, ovvero la friggitrice Ultenic K10, in preparazione a quelle che saranno le offerte relative al Black Friday.

Come ottenere un ulteriore sconto sull’offerta già attiva riguardante la Ultenic K10

Questa pratica friggitrice ad aria è dotata di una capienza di circa 5 litri, il formato ideale per 3-7 persone, e si adatta perfettamente a qualsiasi bancone della cucina. Gli ampi cestelli possono contenere un intero pollo e con 11 programmi preimpostati, preriscaldamento e mantenimento in caldo, la friggitrice ad aria può cucinare anche bistecche, patatine, gamberetti e preparare spuntini, dagli antipasti ai dessert. La temperatura e il tempo di cottura sono regolabili con un semplice tocco.

Inoltre potremo gestirla anche tramite l’apposita app direttamente dal nostro cellulare o anche tramite Alexa e Google Assistant, in modo da avere sempre le mani libere. È disponibile anche un pratico manuale d’uso con all’interno tantissime ricette per preparare al meglio i nostri piatti preferiti. Attualmente questa friggitrice si trova in sconto del 35%, ma, grazie a due coupon, potremo abbassare il prezzo di altri 30 €.

Il primo coupon è disponibile nella pagina del prodotto. Tutto quello che dovrete fare sarà cliccare sulla relativa casella. Il secondo invece dovrà essere inserito al momento dell’acquisto nell’apposito riquadro. Vi basterà inserire il codice UltenicK10b per usufruire di altri 20 € di sconto in più. Il tutto abbassa il prezzo da 199,00 € a 99,99 €, ma affrettatevi perché questi coupon saranno validi solo fino al 13 novembre.

Cosa ne pensate di questa offerta che abbassa il prezzo della friggitrice del 50%? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori offerte relative all’universo elettronico e tecnologico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!