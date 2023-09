Continuano intense le giornate al Festival del Cinema di Venezia. In laguna è sbarcato anche The Palace, il nuovo film di Roman Polanski

Il Festival del Cinema di Venezia ha ormai preso il via e tra le varie proposte cinematografiche, spicca anche il nuovo lungometraggio di Roman Polanski, che ha deciso di portare in laguna, fuori concorso, la sua nuova commedia noir, The Palace. In occasione della presentazione, a Venezia sono arrivati gli attori protagonisti Milan Peschel, Fortunato Cerlino, Fanny Ardant, Oliver Masucci, Joaquim De Almeida e il produttore Luca Barbareschi.

La trama | The Palace: il nuovo film di Roman Polanski sbarca a Venezia 80

La storia si svolge al Palace Hotel, un sontuoso castello in Svizzera, che si sta preparando ad accogliere numerosi ospiti, per il Capodanno del 2000. Si tratta di persone ricchissime, viziate e con manie di grandezza, pronte a passare la notte nel sontuoso palazzo. Al servizio di questi, una moltitudine di facchini, camerieri, cuochi e receptionist si sta preparando a servire loro e le loro impensabili esigenze. Tutto deve andare per il meglio, anche se è l’alba del nuovo millennio e l’ombra del Millennium Bug aleggia come un ospite indesiderato.

Il cast di questa irriverente commedia è davvero numeroso e può contare i già citati Fanny Ardant, Joaquim de Almeida, Luca Barbareschi, Milan Peschel e Fortunato Cerlino, presenti in laguna; a questi si aggiungono anche John Cleese, Bronwyn James e Mickey Rourke. La sceneggiatura del film è firmata da Roman Polanski, da Jerzy Skolimovski e da Ewa Piąskowska. Si tratta di una nuova collaborazione tra Polanski e Skolimovski, dopo il film Il coltello nell’acqua, del 1962, con cui Polanski debuttò per la prima volta alla regia. Alla colonna sonora traviamo invece il compositore francese Alexandre Desplat, celebre per aver aver composto anche per altri famosissimi film, tra cui Harry Potter e i Doni della morte (2010) e La forma dell’acqua – The Shape of Water (2017).

La data d’uscita

Luca Barbareschi, intervistato a proposito di questa nuova commedia, ha descritto The Palace come “un film corale, un affresco straordinario di questo mondo, di cosa è diventato. È molto più di una commedia“. The Palace, che uscirà nelle sale italiane dal 28 settembre, è stato anticipato dal trailer, in grado di mostrare l’essenza del film, che vi lasciamo qua sopra. Per ora è tutto, ma continuate a seguire tuttoteK, per altre interessanti novità, dal Festival del Cinema di Venezia e non solo!

