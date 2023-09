H1: BYD fa il suo debutto all’IAA di Monaco presentando sei veicoli elettrici e il sub-brand di lusso Denza

In conclusione, BYD ha fatto un ingresso impressionante all’IAA di Monaco, presentando sei veicoli elettrici e dando un’anteprima del suo sub-brand di lusso Denza . Con questo passo avanti significativo, BYD sta dimostrando il suo impegno per l’innovazione ecologica e la crescita nel mercato europeo dell’auto elettrica.

Ha commentato: “ L’IAA di Monaco offre la piattaforma perfetta per presentare i nostri ultimi modelli . Ci impegniamo a offrire ampie possibilità di scelta nell’ambito della nostra gamma di prodotti, dotati delle nostre più aggiornate tecnologie rivoluzionarie, per soddisfare le diverse esigenze dei consumatori”.

Inoltre, BYD ha annunciato l’arrivo della BYD Dolphin , una hatchback di segmento C, e della BYD Seal , una berlina elegante e sportiva di segmento D, entrambe previste per l’autunno 2023. Completa la lineup la spaziosa BYD Seal U , un SUV di segmento D, atteso entro la fine del 2023. Questa espansione della gamma di prodotti EV di BYD dimostra l’impegno dell’azienda nel fornire opzioni ecologiche e all’avanguardia per i consumatori europei.

L’International Motor Show (IAA) di Monaco è stato il palcoscenico perfetto per BYD, l’azienda automobilistica cinese in rapida espansione, che ha fatto il suo ingresso nel mercato europeo con un’ampia gamma di veicoli elettrici e una sorprendente anteprima del suo sub-brand di lusso, Denza.

Cristhian Greco

I videogiochi sono stati da sempre, per Cristhian, molto più di un becero passatempo. Il suo primo pad lo ebbe tra le mani alla tenera età di 5 anni e, una volta conosciuto quel mondo, non riusci più a farne a meno. Col passare del tempo ha maturato una certa esperienza videoludica e il suo unico desiderio è di poter condividere con il web i suoi dubbi e certezze su questo mondo. Ovviamente i videogiochi sono solo una parte delle sue passioni, Cristhian mangia pane e tecnologia da sempre, di conseguenza è in continua 'evoluzione' come la tecnologia stessa.