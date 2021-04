Demi Lovato: protagonista di Hungry, serie sui disturbi alimentari

Demi Lovato torna in tv con una nuova serie dal titolo Hungry, incentrata su un gruppo di ragazzi alle prese con alcuni disturbi alimentari

La cantante e attrice Demi Lovato sarà la protagonista di Hungry, una serie sui disturbi alimentari di cui il network NBC ha ordinato la produzione del pilot.

Nel 2021 Demi Lovato si mette di nuovo in gioco, decidendo di dedicarsi non solo alla musica. Dopo l’annuncio dell’arrivo di una docu-serie interamente dedicata alla sua vita e alla dipendenza dalla droga, il cui titolo sarà Dancing with the Devil, l’artista svela un nuovo progetto. Una serie che affronterà i delicati temi legati ai disturbi alimentari, di nuovo indissolubilmente legata ad un periodo della sua vita.

Demi Lovato: Hungry, la serie da lei prodotta sui disturbi alimentari

Demi Lovato è un’artista di fama internazionale. Divenuta famosa grazie a Disney, ricoprendo il ruolo di protagonista in molte serie rivolte ad un pubblico giovanile, ha poi seguito la sua passione per il canto, non rinunciando mai all’altro aspetto della propria carriera: la tv.

La sua carriera, però, ha avuto anche alcuni arresti durante il corso degli anni. Ciò è avvenuto a causa di alcuni problemi personali che hanno segnato irrimediabilmente la vita della cantautrice.

In un periodo storico particolarmente difficile per tutti, Demi Lovato ha deciso di raccogliere le sue esperienze passate e metterle al servizio di tutti; un gesto, questo, di risonante importanza. La cantante si mette completamente a nudo per lo spettatore, con l’intento di arrivare a coloro che, vivendo le sue stesse esperienze passate, possano finalmente trovare un punto di riferimento per rialzarsi.

Come lo fa? con due serie tv. Una di queste è stata annunciata poche ore fa e ha come titolo Hungry. Lo show tv sarà creato per l’emittente NBC e avrà come protagonista e produttrice esecutiva proprio Demi Lovato.

La serie seguirà l’esperienza di un gruppo di amici che, avvalendosi della loro amicizia, cercheranno di affrontare i disturbi alimentari di cui soffrono.

Scritta e prodotta da Suzanne Martin, presenta tra i produttori anche Sean Hayes, Todd Milliner e Scooter Braun (manager della cantante e attrice).