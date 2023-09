Dopo mesi di mistero, finalmente Netflix ha pubblicato il nuovissimo teaser trailer di Squid Game: La Sfida

Sale l’attesa per la nuova, seconda stagione di Squid Game, la serie TV coreana che ha conquistato il mondo intero. Se le notizie riguardo le nuove puntate sono ancora molto vaghe, possiamo finalmente mostrarvi il teaser trailer del game show ad esso ispirato: Squid Game: La Sfida.

Il nuovo game show | Squid Game: La Sfida, finalmente il game show ha un teaser trailer

Per chi ancora non sapesse di che si tratta, è bene ricordare che Squid Game: La Sfida è una competizione nata dopo il grande successo della serie. Si tratta di una gara, combattuta da 456 concorrenti, pronti ad ogni sfida, pur di vincere un montepremi pari a 4,56 milioni di dollari. Per realizzare lo show, Netflix ha cercato partecipanti da ogni parte del mondo, pronti a tutto pur di “sopravvivere” ad ogni competizione; accuratamente sorvegliati, come nella serie, da guardie dall’identità nascosta.

Già dal trailer possiamo notare quanto, questo nuovo show, attinga a piene mani dalla serie tv, a cominciare dai lunghi corridoi colorati, alle divise di concorrenti e guardie, all’ambientazione dei diversi giochi. Sembra davvero di stare dentro allo show originale. Chiaramente le regole sono diverse e ad ogni concorrente perdente spetterà la semplice eliminazione e non la morte. Questo però non è bastato a placare alcuni malcontenti.

Controversie

Nonostante l’ovvio cambio di regole del programma rispetto alla serie originale, non sono mancate diverse controversie, lamentate da molti giocatori. Questi hanno infatti denunciato condizioni disumane sul set, dovute soprattutto al grande freddo e al trattamento preferenziale che gli organizzatori hanno avuto nei confronti di alcuni influencer partecipanti. Ne parliamo più in dettaglio qui. Non ci resta che attendere l’uscita del game show, per scoprire se, in qualche modo, queste controversie verranno a galla. Squid Game: La Sfida debutterà sulla piattaforma streaming Netflix, il 22 novembre 2023. Rimanete sintonizzati, per scoprire altre news inerenti allo show e, soprattutto, alla stagione 2 della tanto attesa serie Squid Game.

