In occasione della Geeked Week, è stato diffuso il primo trailer ufficiale del nuovo live-action Netflix, Yu Yu Hakusho. Ecco cosa sappiamo

La serie TV Yu Yu Hakusho, conosciuta anche come Yu degli Spettri, sta finalmente arrivando su Netflix. L’evento Geeked Week ha permesso alla piattaforma streaming di diffondere il primo trailer della serie. Diamo un’occhiata, scoprendo, per chi non ne fosse al corrente, anche la trama e il cast.

Trama e cast | Yu Yu Hakusho: ecco il trailer

Di cosa tratterà questo nuovo live -action? La vicende partono dal giorno in cui lo studente Yusuke è costretto ad affrontare la propria morte, nel tentativo di salvare un bambino. Giunto nell’aldilà, il ragazzo incontrerà Botan, che gli comunicherà che il suo eroico gesto gli permetterà di tornare nel mondo umano, ma solo se compirà una difficile prova.

Il cast principale è composto da Takumi Kitamura (già conosciuto per Voglio mangiare il tuo pancreas), Jun Shison, Kanata Hongō e Shūhei Uesugi. Ad essi si aggiungono Go Ayano, Ken’ichi Takito, Goro Inagaki, Sei Shiraishi, Kotone Furukawa, Ai Mikami, Hiroya Shimizu, Meiko Kaji e Keita Machida. Alla regia troveremo invece Sho Tsukikawa, al suo fianco Tatsurō Mishima si è occupato della sceneggiatura, mentre Ryō Sakaguchi degli effetti speciali visivi.

Trailer e data d’uscita

Yu Yu Hakusho è ispirata al celebre manga di Togashi, pubblicato in Giappone dal 1990 al 1994 e capace di vendere oltre 78 milioni di copie. Da questa opera originale è stato tratto anche un adattamento animato, composto da 112 episodi. Non dovremo attendere molto prima di assistere a questo nuovo show, la serie debutterà infatti il 14 dicembre 2023. Per ora possiamo goderci qualche anticipazione grazie alla clip, di quasi due minuti, che permette agli spettatori di immergersi in questo universo e conoscerne i protagonisti. Fateci sapere cosa ne pensate e se avete intenzione di vedere questo nuovo tentativo di trasposizione da manga a serie!

