Soul, Luca e Red arrivano al cinema: l’annuncio dalla Disney

Dopo il successo nello streaming, i film Soul, Luca e Red arrivano al cinema, l’annuncio arriva direttamente dall Disney, che avendo notato le numerose visualizzazioni che hanno ottenuto questi tre film d’animazione, ha deciso di proiettarli sul grande schermo

L’annuncio arriva dalla Disney in persona: i tre film della Pixar, ovvero Soul, Luca e Red arriveranno nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nei primi mesi del 2024. I tre film infatti hanno avuto così tante visualizzazioni e buone recensioni che mostrarle solo sulla piattaforma streaming di Disney+ sarebbe stato un enorme spreco. Il loro stile d’animazione, la loro accessibilità a un pubblico di bambini e adulti, ma soprattutto la storia che hanno da raccontare questi fantastici film d’animazione, li rende davvero troppo grandi per restare nel piccolo schermo, Disney ha ben pensato che per loro ci fosse bisogno di uno spazio molto più grande nelle sale cinematografiche.

Soul, Luca e Red: tre grandi film al cinema

Senza farci rimanere sulle spine, la Disney ci ha anche concesso di venire a sapere delle date d’uscita ufficiali per quando saranno disponibili questi tre capolavori della Pixar, almeno per quanto riguarda gli Stati Uniti. Precisiamo, comunque, che l’arrivo nei cinema di questi tre film d’animazione non stanno a significare che non saranno più disponibili su Disney+, anzi, questi tre film continueranno a essere disponibili sulla piattaforma streaming. Soul, che ha debuttato durante la pandemia del 2020, sarà disponibile al cinema il 12 gennaio. Red arriverà il mese dopo, precisamente il 9 febbraio. Infine abbiamo Luca, che segue e conclude la catena arrivando sul grande schermo il 22 marzo. La Disney ci ha regalato ben 3 mesi consecutivi di magia cinematografica con tre dei suoi più grandi lavori più recenti. Questi tre saranno il preludio all’uscita di Inside Out 2, prevista per il 14 giugno.

Continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi le news dal mondo del cinema e delle serie tv!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.