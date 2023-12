Poche ore fa, Netflix ha pubblicato un nuovo trailer, dedicato al live action Yu Yu Hakusho. Diamo un’occhiata

Grande attesa per il nuovo adattamento live action Yu Yu Hakusho, basato sul manga scritto e disegnato da Yoshihiro Togashi, anche conosciuto come Yu degli spettri, a cui è seguita una serie anime. Ora è il momento di ripercorrere questa avventura in compagnia di personaggi interpretati da attori in carne ed ossa. Possiamo già avere una piccola anticipazione di ciò che vedremo, dal trailer pubblicato da Netflix proprio poche ore fa.

Trama e trailer | Yu Yu Hakusho: ecco il nuovo trailer

Per chi non conoscesse le vicende raccontate nel manga originale, ricordiamo che si tratta della storia che ha per protagonista Yusuke Urameshi, un adolescente problematico che, nel gesto eroico di salvare un bambino, viene ucciso da un auto. Arrivato nell’aldilà, al giovane viene concessa la possibilità di tornare a vivere, superando una serie di prove per diventare “Detective del mondo degli Spiriti”.

Nel trailer potremmo avere un assaggio di ciò che vedremo in questo nuovo live action. Nei primi secondi, viene infatti presentato, attraverso una voce narrante, quali sono le origini, da cui questa avventura si snoderà. Ma non è tutto; grazie a questa anticipazione possiamo affermare, con una certa sicurezza, che Yu Yu Hakusho sarà pieno di adrenaliniche scene d’azione, tra duelli con la spada e colpi di karate. Il cast comprende Takumi Kitamura, nei panni del protagonista Yusuke, di cui viene mostrata, già nel trailer, una delle sue caratteristiche mosse: lo “Spirit Gun”. Al suo fianco Shuhei Uesugi, Sei Shiraishi, Jun Shison, Kanata Hongô, Meiko Kaji, Kenichi Takito, Goro Inagaki e Go Ayano.

Data d’uscita

Come intuibile, il live action coprirà i primi episodi del manga originale e dell’adattamento anime. Gli episodi saranno resi disponibili da Netflix a partire dal 14 dicembre. Ancora un pochino di pazienza dunque, per scoprire cosa ci riserverà questo nuovo show. Rimanete sintonizzati su tuttetek.it, per scoprire notizie e curiosità su tutti i live action e non, in uscita.

