Xbox Game Pass: ecco i nuovi titoli in arrivo

Pubblicata la line-up ufficiale dei nuovi titoli in arrivo nel catalogo Xbox Game Pass. Scopriamo i dettagli in questa news

Il catalogo del famoso servizio ad abbonamento di Microsoft continua ad ampliarsi e a diventare sempre più vario. Dopo le new entry della prima metà di aprile, ora è il turno della seconda retata di arrivi, da non sottovalutare in quanto fra essi è presente anche un particolare big molto atteso. Come di consueto, per l’occasione il colosso di Redmond ha pubblicato online l’ormai ben nota locandina per annunciare ufficialmente tutti i nuovi titoli che saranno a breve giocabili dagli abbonati al servizio Xbox Game Pass.

Pubblicata la locandina dei nuovi titoli in arrivo su Xbox Game Pass

La lista dei nuovi titoli che si uniranno al catalogo di Xbox Game Pass nelle prossime settimane è piuttosto nutrita e siamo certi che saprà accontentare i palati di tutti. Si parte con Minecraft Legends, disponibile già da ieri su console, Cloud e PC (di quest’ultimo trovate qui i requisiti richiesti per giocare). Domani 20 aprile arriveranno Coffee Talk Episode 2: Hibiscus and Butterfly e Medieval Dynasty, il primo disponibile sempre su console, Cloud e PC, mentre il secondo in esclusiva per Xbox One.

Continuando, il 21 aprile arriverà su Series X/S, Cloud e PC Homestead Arcana, mentre il 26 dello stesso mese vedrà l’arrivo (solo su PC) di Cassette Beasts. Il giorno seguente, ovvero il 27 aprile, debutteranno invece BlazBlue: Cross Tag Battle Special Edition e The Last Case Of Benedict Fox, il primo su console, Cloud e PC, mentre il secondo solo su console e PC. Infine, ma non meno importante, il 2 maggio sarà il giorno di Redfall, ambizioso titolo di Arkane Studios, annunciato originariamente nel corso dell’E3 2021, e che sarà finalmente disponibile su Series X/S, Cloud e PC a partire da quella data.

Cosa ne pensate di questi nuovi arrivi? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin.