Per gli amanti della tradizione giapponese, arriverà presto una nuova serie, intitolata Shōgun, scopriamone il trailer

Un nuovissimo show sta per approdare in streaming. Si tratta di Shōgun, una miniserie composta da 10 episodi, che arriveranno negli Stati Uniti a febbraio, sulla piattaforma streaming Hulu. FX ne ha da poco pubblicato il trailer ufficiale, diamo un’occhiata.

Trama e cast | Shōgun: ecco il nuovo trailer della serie sul Giappone feudale

La serie, ambientata nel 1600, segue le vicende di John Blackhthorne, un marinaio inglese che si ritrova disperso in un remoto villaggio del Giappone feudale. Il nuovo ambiente, totalmente diverso da ciò a cui era abituato, avrà un forte impatto sulla sua persona. In questa nuova terra verrà anche coinvolto, suo malgrado, in una terribile guerra civile, combattuta dal potente Lord Yoshii Toranaga, contro i suoi numerosi rivali. A fare da traduttrice tra i due uomini sarà Lady Toda Mariko, una donna dalle grandi abilità, che però nasconde importanti segreti, riguardo i suoi legami familiari.

Il cast comprende Cosmo Jarvis, nei panni del protagonista John Blackhthorne. Al suo fianco Hiroyuki Sanada ed Anna Sawai. Rachel Kondo e Justin Marks si sono occupati dell’adattamento su schermo di questa storia. Marks è anche lo showrunner della miniserie e il produttore esecutivo.

La data d’uscita e il trailer

Shōgun è in realtà un adattamento del libro best-seller omonimo di James Clavell, già precedentemente trasposto in una miniserie del 1980, diretta da Jerry London. La nuova versione, che negli Usa verrà trasmessa da Hulu, con un episodio a settimana, sarà disponibile in Italia probabilmente su Disney Plus, che detiene i diritti di distribuzione all’estero, proprio di Hulu. Possiamo già avere un assaggio di Shōgun grazie al trailer, che vi abbiamo messo a disposizione qua sopra.

La realizzazione di Shōgun è stato un duro lavoro, portato avanti per anni, tanto che il pilot fu ordinato già nel 2018. La serie per ora non ha una data precisa per la sua messa in onda. Dovremmo quindi attendere ancora un po’, forse l’inizio del 2024, per avere maggiori informazioni. Nel frattempo continuate a seguire tuttotek.it per tutte le altre news a tema cinema e serie tv!

