Ferrari: ecco le novità per il 2024!

Il prossimo anno si prospetta come un momento chiave per la casa del Cavallino Rampante: è ora di sostituire la Ferrari 812 Superfast e di portare su strada l’esperienza di Le Mans. Vediamo insieme come!

Tra le poche novità previste ufficialmente da Ferrari per il 2024, troviamo subito due vetture di grandissima importanza commerciale: la sostituta della 812 Superfast e la nuova hypercar, che porteranno avanti la gloriosa tradizione del Marchio rispettivamente nei segmenti gt e supercar.

Potrebbe forse sembrare un programma limitato ma non sono da escludere, come di consueto, altre realizzazioni in esemplare unico o serie limitata. D’altra parte, non si possono certo ignorare il grandissimo impegno già profuso nel lancio della Purosangue e l’annuncio della prima vettura elettrica in arrivo nel 2025. Ferrari si sta guadagnando la fiducia della clientela anche per quanto riguarda la realizzazione di vetture non propriamente in linea con la sua tradizione. E lo sta facendo a colpi di grandi successi!

Ferrari: ecco la nuova GT!

La nuova gran turismo del Cavallino Rampante dovrebbe essere anche la prima in ordine temporale ad essere rivelata al pubblico. Al momento non vi è ancora una data di presentazione certa e molto presto potrebbero essere svelati altri dettagli. La vettura infatti è ancora in fase di test con le linee della carrozzeria debitamente camuffate, per evitare qualsiasi anteprima non autorizzata dalla Casa.

Per quanto riguarda i dettagli tecnici, dovrebbe trattarsi di una gran turismo abbastanza convenzionale spinta dal mitico V12 che tanto amiamo, derivato probabilmente dal propulsore della Purosangue. Non è tuttavia da escludere la possibilità che venga proposta alla clientela anche in versione ibrida: la tecnologia sicuramente non manca!

Ritorno a Le Mans: come sarà la nuova hypercar

Dopo anni di assenza dalla categoria massima della gloriosa competizione francese, la Ferrari nel 2023 torna a gareggiare e vincere a Le Mans. Quale occasione migliore per trasferire su strada la tecnologia vincente delle corse? Ecco dunque su quale presupposto nascerà la nuova hypercar marchiata Ferrari. La data di presentazione è ancora ignota, ma potrebbe coincidere con la prossima edizione della competizione regina dell’ Endurance.

La power unit della vettura non è stata ancora svelata, ma osservando i prototipi camuffati si può dedurre che si tratti del V6 di derivazione 296 in configurazione ibrida. La nuova hypercar non avrà solo la grande responsabilità di rinnovare i fasti de La Ferrari, ma dovrà anche essere il banco di prova per molte soluzioni tecniche che condurranno il Marchio all’elettrico.

Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del mondo dei motori continuate a seguire la pagine di tuttotek.