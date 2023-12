Finalmente possiamo annunciarvi la data d’uscita della nuova serie, ambientata in Giappone, di Disney Plus: Shōgun. Scopriamola insieme

Dopo l’annuncio della data d’uscita statunitense della serie tv Hulu, Shōgun, ora finalmente possiamo annunciarvi quella prevista per l’Italia. Questa nuova produzione arriverà presto nel nostro Paese, sul canale streaming di Disney Plus, detentrice dei diritti di Hulu. La serie, ambientata nel Giappone feudale è l’adattamento di Rachel Kondo e Justin Marks di uno dei romanzi più amati di James Clavell.

La data d’uscita | Shōgun : rivelata la data d’uscita italiana

Vi avevamo già annunciato in precedenza che lo show avrebbe debuttato su Disney Plus a febbraio. Ora possiamo essere più specifici ed annunciarvi che arriverà sul canale streaming il 27 febbraio. Sarà un grande evento globale, che porterà la serie anche negli Stati Uniti, tramite Hulu ed FX e in America Latina, su Star+. Shōgun sarà composta da 10 episodi, ma inizialmente ne verranno rilasciati solo due. I restanti saranno resi disponibili, uno a uno, ogni settimana.

Trama e cast

Ricordiamo che Shōgun racconterá una storia ambientata nel 1600, in Giappone, all’inizio di una guerra civile. Seguiremo le vicende di Lord Yoshii Toranaga, costretto ad affrontare i nemici politici del Consiglio dei Reggenti, coalizzati contro di lui. La sua vita prende una svolta quando una misteriosa nave europea viene ritrovata abbandonata, in un villaggio di pescatori. Assieme all’imbarcazione viene rinvenuto anche il suo pilota inglese, John Blackthorne. L’uomo potrà essere molto utile a Lord Toranaga, per poter sopraffare i suoi nemici. I loro destini si intrecceranno anche con la loro interprete, Toda Mariko, una nobildonna dal misterioso lignaggio familiare.

Il cast principale è composto da Hiroyuki Sanada, Cosmo Jarvis e Anna Sawai. Shōgun è stata adattata da Rachel Kondo e Justin Marks. Marks è anche lo showrunner della miniserie e il produttore esecutivo.

