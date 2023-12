Diamo uno sguardo al primo trailer della serie prequel dedicata all’irriverente orsachiotto Ted, che sta per tornare, dopo due film

Dopo l’incredibile successo dei due film dedicati a Ted, che mostravano le avventure di uno degli orsetti più impertinente della TV, ora l’iconico personaggio sta per tornare, ma in una serie TV. La nuova produzione, che arriverà presto, ci riporterà negli anni ’90, mostrandoci i tempi in cui l’orsetto frequentava il liceo. Scopriamo quindi trama, cast, trailer e data d’uscita della serie dedicata ad uno dei personaggi più famosi, nati dalla mente di Seth MacFarlane.

Trama e cast | Ted: ecco il trailer della serie prequel

Le vicende che vedremo, ci trasporteranno indietro nel tempo, negli anni ’90, periodo in cui Ted e John frequentavano la scuola. La sinossi ufficiale dello show recita:

Ambientata nel 1993, la serie inizia quando il momento di gloria di Ted è già passato e si ritrova a vivere a Framingham, Massachusetts, con il suo miglior amico, il sedicenne John Bennett, insieme ai genitori di quest’ultimo, Matty e Susan, ed alla cugina Blaire. Ted ha un’influenza pessima su John, ma è un amico leale e fedele sempre disposto a sacrificarsi per la sua amicizia.

Il cast della serie comprende Max Burkholder, Scott Grimes, Alanna Ubach e Giorgia Whigham. Il creatore di Ted, Seth MacFarlane, ha anche diretto e scritto la sceneggiatura della serie, oltre ad esserne il co-showrunner e produttore esecutivo, al fianco di Paul Corrigan e Brad Walsh. Gli altri produttori esecutivi sono Erica Huggins, Alana Kleiman, Jason Clark e Aimee Carlson per la Fuzzy Door Productions.

Trailer e data d’uscita

Già dalle prime immagini del trailer ritroviamo l’irriverente Ted, in compagnia dell’amico di sempre John, allora sedicenne. I due dovranno destreggiarsi con la vita scolastica che, mette a dura prova il ragazzo. Il trailer appena uscito, era stato preceduto pochi giorni fa da un teaser. Ma ora la domanda che tutti vi starete facendo: quando esce? Sappiamo che la serie sarà disponibile sulla piattaforma Peacock, a partire dall’11 gennaio 2024. La serie sarà composta da sei episodi, dalla durata di 30 minuti, tranne il primo che avrà una durata superiore. Non ci resta che attendere, per assistere alle prossime avventure di Ted; nel frattempo continuate a seguire tuttotek.it, così da essere sempre aggiornati sulle ultime novità dedicate alle serie tv.

