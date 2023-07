Prendi il volo: ecco il trailer del nuovo animato Illumination

Arriverà nei cinema il prossimo 7 dicembre il nuovo film animato targato Illumination: ecco il primo trailer e la trama di Prendi il volo

Nel pieno del caldo torrido di questa estate è uscito il primo trailer italiano di Prendi il volo, film d’animazione della casa di produzione Illumination che si aspetta in uscita per le prossime festività natalizie. Uno dei film delle feste di fine 2023 sarà infatti Prendi il volo, nuovo film d’animazione della Illumination, lo studio dietro a successi come Minions, Cattivissimo Me, Sing e Pets – Vita da animali.

Storia di una famiglia di anatre che cerca di convincere il capofamiglia assai protettivo a intraprendere una vacanza leggendaria, di quelle che si ricordano per tutta la vita, Prendi il volo debutterà nei cinema italiani il 7 dicembre 2023. Il film è stato scritto da Mike White, il creatore di The White Lotus nonché sceneggiatore di film amatissimi come School of Rock, mentre la regia è di Benjamin Renner, il regista di Ernest and Celestine.

Il trailer e la trama di Prendi il volo

La famiglia Mallard è intrappolata nella sua routine. Mentre papà Mack è felice di mantenere la sua famiglia al sicuro navigando all’infinito nel loro stagno del New England, mamma Pam è intenzionata a dare una scossa alla loro vita e mostrare ai loro figli, l’adolescente Dax e la papera Gwen, il mondo intero. Dopo che una famiglia di anatre migratorie si posa sul loro stagno raccontando entusiasmanti storie di luoghi lontani, Pam convince Mack a intraprendere un viaggio di famiglia, passando per New York City, fino alla Jamaica tropicale. Man mano che i Mallard si dirigono verso sud per l’inverno, i loro piani ben architettati vanno rapidamente in rovina. L’esperienza li stimolerà a espandere i loro orizzonti, ad aprirsi a nuovi amici, a realizzare più di quanto avessero mai immaginato, ma soprattutto insegnerà loro più cose sull’altro e su se stessi di quanto avessero mai pensato. Continuate a seguirci per restare aggiornati sulle ultime novità in tema di film e serie tv.

