Come in molti si aspettavano, il film Barbie sta ottenendo un enorme successo, l’uscita in Italia ha stabilito un nuovo record d’incassi

Che i produttori di Barbie abbiano adottato una strategia di marketing brillante, è probabilmente sotto gli occhi di tutti, ora possiamo confermare che questa si è rivelata una tattica estremamente efficace. A pochissimi giorni dalla sua uscita, la pellicola di Greta Gerwig ha registrato diversi record al botteghino; quello italiano non è escluso.

Un successo annunciato | Barbie: il film è record di incassi anche in Italia

Ebbene sì, anche l’Italia è caduta sotto il potere di Barbie, facendo slittare la pellicola al primo posto al botteghino. Nel primo giorno di programmazione, il film è riuscito ad incassare ben 2.178.000 €; l’apertura al box office di maggior successo, per il 2023. Ma non è tutto, perché la calorosa accoglienza del pubblico ha permesso alla pellicola di registrare numerosi altri traguardi, tra cui il miglior esordio dopo la pandemia e il miglior debutto di un film diretto da una regista. Barbie ha già lasciato il segno anche sulla carriera degli attori protagonisti, visto che si tratta del film che ha ottenuto il successo maggiore al suo esordio, sia tra quelli in cui è presente Margot Robbie, sia in quelli con Ryan Gosling.

Finora, Barbie è riuscita a raccogliere attorno a se oltre 284.000 spettatori, che hanno preso posto in oltre 600 cinema, in cui la pellicola è stata, e probabilmente continuerà per settimane, ad essere trasmessa. Ora si attendono i giorni successivi, per capire fin dove il suo successo potrà spingersi e soprattutto, aspettando di conoscere i numeri di un’altro film, di tutt’altro genere, in uscita il 23 agosto, Oppenheimer. Le due nuove uscite, sebbene così diverse fra loro, hanno dato vita ad una campagna di marketing che li ha sempre contrapposti, in maniera scherzosa, creando un vero e proprio trend, che sicuramente ha giovato ad entrambi.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.