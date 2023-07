One Piece: un nuovo teaser trailer svela il Gear 5!

Nel corso del One Piece Day 2023 sono state mostrate non solo le nuove opening e ending della serie animata di Eiichiro Oda, ma anche l’attesissimo Gear 5 in versione animata: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

One Piece è diventato, in maniera quasi indissolubile, uno degli shonen manga che hanno fatto la storia del medium. I capitoli pubblicati hanno ormai superato di gran lunga i 1000 e la popolarità dell’opera magna di Eiichiro Oda è tutto fuorché in calo. Nel mese di agosto potremo mettere finalmente mano anche al live action targato Netflix, di cui vi potete aspettare tranquillamente la nostra recensione qui, su tuttotek.it. Nel mentre, però, dal palco dello One Piece Day 2023, sono state svelate alcune novità per la serie animata. E sì, c’è anche il Gear 5!

One Piece: finalmente vedremo la versione animata del Gear 5!

Lo scorso anno sono stati pubblicati quattro sensazionali capitoli (quelli che vanno dal 1042 al 1045) in cui abbiamo potuto assistere all’ultima trasformazione di Luffy, il Gear 5. L’episodio 1071 adatterà il capitolo 1044 del manga e che andrà in onda il prossimo 6 agosto ci permetterà di goderne, finalmente, la versione animata di un Luffy decisamente arrabbiato.

Inoltre, è stato anche annunciato che saranno disponibili una nuova opening e una nuova ending. Se della prima non sappiamo molto, se non che sarà dei Sekari No Owari, della Ending sappiamo anche il titolo. “Raise” delle Chilli Beans è, in effetti, la prima ending dell’anime dal lontano 2006, così come annunciato ufficialmente dai canali ufficiali (trovate i vari Tweet nel corpo del testo di questo articolo).

Insomma, agosto sarà un mese davvero di fuoco per One Piece: nuova opening ed ending, nuovi episodi con tanto di Gear 5 animato, un fan non potrebbe chiedere di più! Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti e restate sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le news a tema cinema e serie TV!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.