Teen Wolf: Il film da oggi disponibile, ecco dove vederlo

Approda anche in Italia il lungometraggio sequel dell’amatissima serie fantasy Teen Wolf: Il film: ecco dove vederlo in streaming

Trasmessa dal 2011 al 2017 da MTV negli Stati Uniti e in Italia. A sei anni dalla sua conclusione televisiva, la storia di Scott McCall e del suo branco di lupi mannari rivive grazie ad un film che, in Italia così come nel resto del mondo, approda in esclusiva su Paramount+ in streaming.

Nel film, disponibile dal 23 febbraio, una nuova luna piena sorge a Beacon Hills e con essa emerge un male terrificante. I lupi ululano ancora una volta, invocando il ritorno di banshee, mannari, segugi infernali, kitsune e ogni altra creatura della notte. Ma solo un licantropo come Scott McCall (Tyler Posey), non più adolescente ma ancora alfa, può raccogliere nuovi alleati e riunire amici fidati per combattere quello che potrebbe essere il nemico più potente e letale che abbiano mai affrontato.

Teen Wolf: Il film, il cast e dove vederlo

Le riprese di Teen Wolf: Il film sono iniziate alla fine di marzo 2022 e la produzione si è conclusa a metà maggio, come è stato confermato dal profilo Instagram ufficiale della serie stessa. Solo a settembre, tuttavia, è diventata ufficiale la notizia che il film sarebbe uscito anche in Italia sulla piattaforma Paramount+, che da noi ha aperto i battenti proprio in quel periodo.

Per chi si sta domandando dove vedere il film di Teen Wolf in streaming, la risposta è quindi su Paramount+. La piattaforma streaming ha reso disponibile il film a partire da giovedì 23 febbraio anche in Italia con doppio audio – sia quello originale in inglese che quello col doppiaggio italiano – e con due opzioni per i sottotitoli: inglese e italiano. Oltre al nuovo film sequel, su Paramount+ è disponibile anche tutta la serie completa composta da sei stagioni.

Nel film ritroveremo diversi attori già presenti nella serie. Oltre a Tyler Posey, infatti, rivedremo JR Bourne, Ian Bohen, Dylan Sprayberry, Shelley Hennig, Holland Roden, Khylin Rhambo, Colton Haynes, Crystal Reed, Ryan Kelley e Melissa Ponzio.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.