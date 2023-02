Quest’oggi ci si getta sulla recensione di Tales of Symphonia Remastered, un titolo ampiamente apprezzato all’epoca ma stavolta visto dagli occhi di neofita della saga

Arriva per chiunque il momento di recuperare un videogioco non giocato in passato, ne è il classico esempio questa recensione di Tales of Symphonia Remastered, un videogioco uscito tantissimi anni fa e riproposto in diverse versioni, stavolta però vissuto dagli occhi di un “non fan” della saga. Come sarà andata? Lo scopriremo insieme continuando a leggere questa recensione, buona lettura.

Un breve sguardo al passato – Recensione Tales of Symphonia Remastered

Prima di dedicarci completamente ed entrare nel vivo di questa recensione è bene fare un salto nel passato, questo per avere una chiara visione della storia editoriale del titolo, che già dal nome si prevede essere un riadattamento in forma moderna di un vecchio videogioco del passato. Tales of Symphonia vede la sua prima uscita nel lontano 2003 in Giappone e l’anno successivo in Europa.

Principalmente Tales of Symphonia fece il suo esordio su Nintendo GameCube, una console che i più ricordano con un pizzico di malinconia e di tristezza. Soltanto in Giappone, e ci teniamo a precisarlo, ne uscì una versione per PlayStation 2 a fine 2004. Moltissimi anni dopo nel 2013, visto l’indiscusso successo della saga non venne risparmiata neanche una versione remastered per PlayStation 3, che comprendeva anche il seguito dal titolo Tales of Symphonia: Dawn of the New World.

Ciliegina sulla torta nel 2015 perché non affacciarsi anche al mondo PC? Tales of Symphonia HD nel 2016 fu la risposta, per poi veder annunciare nel settembre 2022 l’ennesima versione remastered, questa volta per PlayStation 4, Xbox One, e Nintendo Switch. Non c’è che dire, Bandai Namco Entertainment in questo caso ci ha voluto colpire a suon di remastered.

Due righe vanno spese anche per la trama, la quale non varia rispetto a quella conosciuta in passato. Siamo infatti nel mondo di Sylvarant, mondo che sta soffrendo e rischia il collasso a causa della carenza di Mana. Le sorti del mondo sono nelle mani della Prescelta, tale Colette Brunel che verrà accompagnata da Lloyd Irving. Nel corso del lungo cammino della prescelta non mancheranno di aggiungersi nuovi volti per accompagnarci nella nostra difficile missione, quella di salvare il mondo di Sylvarant.

Comparto tecnico – Recensione Tales of Symphonia Remastered

Fermo restando e sempre a conoscenza del fatto che stiamo parlando di una remastered, ad onor del vero non abbiamo notato grandi stravolgimenti riguardo ciò che era già stato proposto originariamente nella versione PC. Si perchè questo Tales of Symphonia Remastered pesca a piene mani da quella versione, migliorando di poco l’esperienza originale. Questo viene palesato già dal fatto che il videogioco è stato pensato originariamente per “old-gen”, seppur può essere giocato in retro compatibilità su PlayStation 5, come abbiamo fatto noi.

Graficamente c’è stato un doveroso svecchiamento di alcune texture e modelli, ed un riadattamento “in forma moderna” del frame rate, ma rispetto all’opera originale ben poco è cambiato oltre questo. È purtroppo visibile, persino ad occhio nudo purché sia un occhio attento, notare quale sono le texture “svecchiate” e quali no. Ma ricordando la parola “remastered” alla fine del titolo, questo non ci sorprende più di tanto.

Purtroppo pesa, e non poco, il non aver curato di più e a 360° questa versione remastered. Forse se si fosse fatto quel qualcosina in più questo videogioco sarebbe risultato più accattivante, e avrebbe attratto anche i vecchi fan della saga, soprattutto chi ha già spolpato questo titolo in passato e ne conosce ormai tutti i segreti.

Gameplay – Recensione Tales of Symphonia Remastered

Il gameplay non si discosta molto dai JRPG che conosciamo ormai da moltissimi anni, se non fosse per un dettaglio importante, le fasi di combattimento fino ad allora con modalità a turni in questo capitolo di Tales of Symphonia vennero sostituite con un combattimento in tempo reale. Per l’epoca era davvero qualcosa di inusuale, e seppur delineato da alcune limitazioni tecniche, fu qualcosa davvero apprezzato dal pubblico.

I combattimenti, così come allora, si svolgono in una sorta di arene in 3D, le quali prevedono però soltanto movimenti in due dimensioni. È possibile scegliere quale nemico mirare, infine le uniche azioni da compiere in tempo reale saranno di avvicinarsi a lui, allontanarsi, colpirlo oppure assumere una posa difensiva. Questo si riassume in un andirivieni in cui andremo a pararci per poi contrattaccare, prendendo le distanze quando dovremo entrare in tatticismi dedicati.

Non poteva mancare per l’appunto una fase strategica, che ci permetterà di decidere quale dei nostri personaggi dovrà usare su se stesso una pozione o su qualche compagno del party, oppure utilizzare un oggetto, cambiare equipaggiamento e cose di questo genere. Per ciò che invece concerne i compagni di battaglia, essi verranno gestiti dalla IA che perlopiù si curerà di fargli fare avanti e indietro, fra attacchi e momenti in cui cureranno se stessi o gli altri.

C’è da dire che il gameplay, seppur con poche variazioni rispetto al passato, propone al videogiocatore una semplicità ed un immediatezza molto apprezzate. Inutile aggiungere che nel corso del gioco ci sarà la necessità di risolvere dei piccoli puzzle ambientali (perlopiù con l’utilizzo dell’anello), e che sarà presente un loot system che permetterà ai vari personaggi di trovare ed usufruire di diverso equipaggiamento, che andrà a modificare le loro statistiche. Insomma, anche riguardo il gameplay e le varie abilità nulla di nuovo (o quasi) al fronte.

Una giostra che vale il biglietto d’ingresso?

In conclusione della recensione, possiamo ammettere che per i neofiti rimettere mano a Tales Of Symphonia attraverso questa remastered è un’occasione che non dovrebbero lasciarsi sfuggire. Anche chi non ha giocato le versioni precedenti può finalmente godere di questa piccola perla dell’ambiente videoludico, ma chi ha già giocato questo videogioco in passato troverà davvero poche motivazione per rimetterci mano. Un’esperienza ottimale per alcuni, meno giustificata per altri.

Per questa recensione è tutto ma non disperate, rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre interessanti recensioni (e non solo) riguardo tutto ciò che ronza intorno al mondo videoludico.