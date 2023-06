In occasione di Tudum 2023 Netflix ha rilasciato il primo teaser trailer della serie live-action di One Piece: guardiamolo insieme!

Tudum 2023, l’evento di Netflix live da San Paolo ha promesso tante sorprese e queste sono arrivate: riguardano le serie TV e i film della piattaforma, con tante novità sui rinnovi, nuovi progetti e trailer rilasciati ufficialmente. Uno di questi è il teaser trailer di Squid Game 2 rilasciato a sorpresa e in questa occasione anche un altro teaser trailer che invece i fan si aspettavano. Si tratta del teaser trailer della serie live action One Piece!

One Piece: il primo teaser trailer del live action

Inutile dire che One Piece, questa nuova serie live-action di Netflix è molto attesa e arriva anche con aspettative molto alte. Ad alzarle è stato proprio il creatore originale della serie, Eiichiro Oda che ha scritto una lettera ai fan per rassicurali della qualità e dell’attenzione che ci stanno mettendo nel rendere la serie live-action fedele alla storia originale.

Nel trailer possiamo vedere per la prima volta l’attore protagonista, Iñaki Godoy nei panni di Monkey D. Luffy, un adolescente, capitano di una ciurma di giovani alla ricerca di un posto nel mondo e soprattutto del tesoro One Piece. Assieme a lui ci sono Mackenyu come Roronoa Zoro, Emily Rudd come Nami, Jacob Romero Gibson come Usopp e Taz Skylar come Sanji.

La data d’uscita

La serie Live action di One Piece uscirà su Netflix il 31 agosto 2023 e conterà 8 episodi nella sua prima stagione. Rivediamo insieme la sinossi:

Basato sulla serie manga più venduta di sempre in Giappone creata da Eiichiro Oda, One Piece è una leggendaria avventura di mare come nessun’altra. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il One Piece, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l’equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marines, e superando in astuzia pericolosi rivali ad ogni occasione.

