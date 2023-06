A grande sorpresa, Netflix ha rilasciato il teaser trailer di Squid Game 2 durante l’edizione di Tudum 2023: guardiamolo insieme

L’edizione di Tudum 2023 che si è tenuta per la prima volta dopo la pandemia in diretta da San Paolo, con la possibilità di vederla in streaming, ha portato molte sorprese. Sapevamo che sarebbero arrivati molti aggiornamenti su film e serie TV della piattaforma Netflix e così è stato. La prima grande novità riguarda Squid Game: durante Tudum 2023 Netflix ha rilasciato totalmente a sorpresa il teaser trailer di Squid Game 2.

Squid Game 2: ecco il teaser trailer

Dal teaser trailer possiamo vedere che torneranno negli episodi Lee Jung-jae, il protagonista Gi-hun, Lee Byung-Hun, l’uomo mascherato, Wi Ha-jun, ovvero il detective Hwang Jun-ho, e Gong Yoo, il misterioso uomo elegante che aveva invitato Gi-hun. Ci saranno anche delle new entry nel cast, in particolare quattro nuovi interpreti: Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Sung-hoon e Yang Dong-geun.

Questa serie Netflix è stata una delle grandi sorprese degli ultimi anni e anche la serie che ha tenuto alto l’animo del pubblico iscritto a Netflix, che negli ultimi tempi si sta lamentanto, giustamente di una “calma piatta” per quanto riguarda contenuti nuovi e soprattutto validi. Squid Game 2 arriverà sulla piattaforma nel 2024, ancora non si sa quando, ma presto sapremo più novità anche riguardo alla sua nuova trama.

Rimanete con noi di tuttotek.it per avere tutti gli aggiornamenti sul mondo delle serie TV e del cinema e in particolare sul Squid Game!