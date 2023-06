Espandere il campo di battaglia AGON by AOC presenta l’ultra-wide AG405UXC: innovativo formato 40″ con 144 Hz

AGON by AOC, il brand di monitor gaming e accessori IT riconosciuto a livello mondiale presenta AGON AG405UXC. Questo monitor da gioco ultra-wide (21:9) piatto da 40″ (100 cm), parte della serie AGON, è un concentrato di prestazioni che vanta un pannello IPS con risoluzione 3440×1440 e un refresh rate di 144 Hz.

Progettato per affascinare e coinvolgere, l’AG405UXC è pronto a stabilire un nuovo standard nel mercato dei monitor gaming ultra-wide.

Dettagli sul nuovo AGON by AOC ultra-wide AG405UXC:

L’AG405UXC, con il suo pannello IPS ultrapiatto da 40″, offre un ambiente di gioco ampio che coinvolge l’utente nell’azione di gioco. Con una risoluzione UWQHD di 3440×1440, l’AG405UXC offre un’immagine dettagliata e nitida. Il refresh rate di 144 Hz e il tempo di risposta MPRT di 1 ms garantiscono un gioco fluido e reattivo.

L’AG405UXC è anche il compagno perfetto per gli streamer e i content creators; questi possono utilizzare lo spazio orizzontale extra per includere la finestra di chat o il software di streaming, oppure per visualizzare la timeline completa durante il montaggio dei filmati.

Con il suo pannello IPS ultra-wide, il monitor AG405UXC è stato progettato per i giocatori che danno priorità alle prestazioni ad alta velocità e alla qualità visiva superiore su un display di grandi dimensioni. Questo monitor offre una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e un tempo di risposta MPRT di 1 ms; garantendo un’esperienza di gioco ad alta velocità anche con i giochi più frenetici.

Prestazioni superiori in un formato ultrawide

Le dimensioni imponenti e il formato ultra-wide 21:9 dell’AG405UXC offrono un netto vantaggio ai giocatori, in particolare a quelli impegnati in giochi di strategia, di simulazione o di ruolo. Questi generi spesso prevedono interfacce complesse e ambienti estesi ma, grazie alla superficie ampia dello schermo, i giocatori possono avere una visione complessiva del gioco.

I giocatori possono anche accedere a più menù contemporaneamente senza sovraffollare lo schermo. Il formato ultra-wide migliora anche l’esperienza di gioco nei titoli di corsa e di simulazione di volo; offrendo un campo visivo più ampio che riproduce più fedelmente il campo visivo naturale dell’uomo.

Ciò può aumentare l’immersività e fornire un vantaggio competitivo, consentendo ai giocatori di vedere una parte maggiore del mondo di gioco senza dover effettuare panoramiche o scorrere. L’AG405UXC, con il suo mix di dimensioni, formato e caratteristiche ad alte prestazioni, è progettato per migliorare l’esperienza di gaming in un’ampia gamma di generi.

AGON by AOC ultra-wide AG405UXC: G-Menu di AOC

L‘AG405UXC supporta anche l’intuitivo software G-Menu di AOC. Questo consente una facile personalizzazione delle impostazioni del monitor, compresi i colori, l’overdrive e le funzioni specifiche per il gioco come Shadow Control, Low Blue Mode, Dial Point e Frame Counter. Offre inoltre impostazioni per ridurre l’input lag, garantendo un gameplay rapido e reattivo, e il supporto Adaptive-Sync per un’esperienza di gioco straordinaria e priva di stuttering.

Inoltre, il monitor è dotato di un supporto versatile con un’ampia gamma di regolazioni di inclinazione, rotazione e altezza di 150 mm per garantire il comfort anche durante le sessioni di gioco prolungate. Le altre caratteristiche sono una porta USB-C con erogazione di potenza a 90W, un hub USB per una comoda connessione delle periferiche e altoparlanti integrati per un’esperienza audio completa.

L’AG405UXC sarà disponibile a partire da giugno 2023 con un prezzo di listino di 649,00 €.

L'AG405UXC sarà disponibile a partire da giugno 2023 con un prezzo di listino di 649,00 €.