Netflix: i 10 film più visti del 2022

Netflix: quali sono i 10 film più visti del 2022, fra immancabili certezze e qualche sorpresa inaspettata? Ecco l’elenco completo

Il 2022 ha appena varcato le soglie dell’uscita, quindi è imprescindibile fare un recap delle 10 pellicole più viste sulla piattaforma di streaming Netflix. Ovviamente non sono mancate le certezze che tutti pensano, ma ci sono state anche delle sorprese che non vediamo l’ora di svelarvi.

Come già detto, il 2022 è volto al termine e quindi una nuova stagione cinematografica -e televisiva- sta per iniziare. Le case di produzione e i ben più celebri colossi dello streaming digitale hanno deciso di stilare classifiche ed elenchi aggiornati per i film più visti ed apprezzati dello scorso anno. L’obiettivo? Ma è semplice: rintracciare le tendenze e i gusti del pubblico per replicare i successi appena passati.

Nei giorni scorsi, è uscito l’elenco dei 10 film più visti su Netflix e non vediamo l’ora di rivelarvi i titoli che hanno conquistato i cuori degli spettatori. Come dicevamo, ci sono state certezze immancabili e qualche inaspettata sorpresa, ma bando alle ciance, ecco la lista!

Netflix: i 10 film più visti in lingua inglese

Al primo posto dei 10 film più popolari di Netflix spicca The Gray Man, action thriller dei fratelli Russo dal cast all star – basti citare Ryan Gosling, Chris Evans ed Ana de Armas.

La pellicola è infatti al primo posto tra i prodotti più visti in oltre 80 Paesi, con ben 235 milioni di ore di visione. Non stupisce quindi che i registi di Avengers: Endgame abbiamo deciso di realizzare un franchise ispirato al film – al momento sono già in lavorazione un sequel e uno spin-off.

Il secondo posto è occupato da altro titolo abbastanza prevedibile, lo sci-fi The Adam Project, il quale ha riunito la coppia Shawn Levy e Ryan Reynolds, reduci dal successo di Free Guy – Eroe per gioco e attesi al cinema con Deadpool 3.

Il podio è infine completato da una delle sorprese della classifica, il dramma sentimentale Purple Hearts, appartenente ad un genere da sempre molto in voga su Netflix.

Come si capisce poi dal post pubblicato da DiscussingFilm la classifica alterna film premiati principalmente per il cast e quelli che hanno conquistato il cuore del pubblico con trame originali.

Del primo gruppo fanno parte per esempio il dramma sportivo Hustle con Adam Sandler, l’action comedy The Man from Toronto con Woody Harrelson e Kevin Hart, la commedia adolescenziale Cheerleader per sempre con Rebel Wilson e Day Shift – A caccia di vampiri con Jamie Foxx.

Del secondo, invece, il film d’animazione Il mostro dei mari e il documentario Il truffatore di Tinder.

Ovviamente troviamo un posto anche per i grandi franchise come Enola Holmes 2, con Millie Bobby Brown, che occupa il 7° posto.

I 10 film più popolari non in lingua inglese

A trionfare, dunque, è principalmente il cinema di genere. Tendenza confermata anche dalla classifica dei 10 film più popolari di Netflix non in lingua inglese. A dominare, in questo caso, è l’horror norvegese Troll, seguito dal war movie Niente di nuovo sul fronte occidentale e l’action Granchio nero, con Noomi Rapace.

All’ottavo posto figura invece l’unico film italiano dell’elenco, Il mio nome è Vendetta, diretto da Cosimo Comez e con Alessandro Gassmann nei panni del protagonista, un ex sicario in cerca di riscatto.

Bene, la lista è finita e la domanda sorge spontanea? Quanti di questi film popolari avete visto? Quanti ve ne siete persi e ora dovete recuperare? Ma soprattutto…quali saranno le tendenze del 2023? Noi ovviamente saremo a disposizione per tutte le novità…nel frattempo stay tuned!

