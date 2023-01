In questo speciale andremo a vedere quali sono stati i peggiori videogiochi che abbiamo recensito nel 2022: la flop 10 2022 di tuttoteK è finalmente arrivata, chi sarà il peggio del peggio?

Con il cambio di cifra finale, il nuovo anno è finalmente giunto ed è già pregno di buoni propositi e tante aspettative, anche in ambito videoludico. Già gennaio è ricco di uscite importanti, da One Piece Odyssey a Forspoken, per arrivare a fine mese col remake di Dead Space. Ottime premesse, dunque, e la necessità che la next-gen si imponga definitivamente, abbandonando le console della precedente generazione per poter dare quella spinta e quello stimolo in più, perlomeno tecnicamente parlando. In tre articoli dedicati siamo andati a vedere quali sono le esclusive che più attendiamo su piattaforme Sony, Nintendo e Xbox, mentre vi abbiamo dato una panoramica particolarmente vasta su tutti i giochi in uscita nel corso dell’anno in questo articolo. Prima di abbandonarci definitivamente all’idea che anche il 2022 è finito, però, vogliamo ripercorrerlo nuovamente con voi… questa volta da un punto di vista decisamente diverso.

La nostra Flop 10 2022: i peggiori videogiochi che abbiamo recensito quest’anno, tutti racchiusi in un solo articolo!

In questo articolo andremo infatti a vedere la nostra Flop 10, i peggiori videogiochi che abbiamo avuto la possibilità nel corso del 2022. Per ampliare ancora di più il concetto, abbiamo deciso di dividere in due la nostra Flop. Cinque posizioni saranno dedicate alle delusioni più cocenti, in ordine di amarezza crescente, che abbiamo valutato nel corso dell’anno. La seconda tranche di cinque posizioni, invece, andrà a “premiare”, in ordine di voto, i cinque peggiori videogiochi di cui trovate le recensioni qui su tuttoteK. Siete pronti a scoprire il peggio del peggio di quest’anno? Iniziamo!

5. Destroy All Humans 2 Reprobed | Le delusioni, Flop 10 2022: i peggiori videogiochi dello scorso anno secondo noi!

Iniziamo dapprima con la nostra Flop delle delusioni, se così vogliamo chiamarle. In quinta posizione troviamo Destroy All Humans 2 Reprobed, rifacimento dell’originale del 2006 e sequel diretto del remake del 2020, che ci aveva lasciato con una buona impressione generale macchiata da qualche dubbio. Dubbi che si sono ripresentati con Reprobed, che è risultato essere un titolo invecchiato troppo male e che aveva anche perso la verve satirica divertente e interessante del primo capitolo. Il tutto condito da un’operazione Remake insoddisfacente, che andava a creare molti problemi tecnici gravi, fra cui anche freezing e crash del software. Male male, davvero male male.

Destroy All Humans 2 Reprobed è attualmente disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X | S e qui trovate la nostra recensione con voto!

4. Saints Row (il Reboot) | Le delusioni, Flop 10 2022: i peggiori videogiochi dello scorso anno secondo noi!

Sarà che Saints Row è il GTA Clone più apprezzato in generale sia dal pubblico sia dalla critica, sarà che il capitolo uscito lo scorso settembre era stato presentato come un nuovo punto di partenza per la serie, ma noi davvero ci speravamo. Speravamo in un titolo divertente, estremo e assuefacente, ma ci siamo ritrovati fra le mani una sfilza di problemi tecnici aberranti (specialmente su old-gen) e una totale assenza di carisma e carattere. Speriamo davvero che Volition abbia carpito i suoi errori e sia pronta a ricreare un Saints Row tamarro e forsennato come ha saputo fare in passato.

Saints Row è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S e qui trovate la nostra recensione della versione PS4!

3. Rainbow Six Extraction | Le delusioni, Flop 10 2022: i peggiori videogiochi dello scorso anno secondo noi!

Fra ritardi, rinvii e cambi di nome (in effetti Quarantine non era proprio un’idea sensazionale visto il momento che il mondo stava vivendo), Rainbow Six Extraction ha fatto capolino sul mercato ad inizio 2022, forte di un Siege che ancora fattura tanto, fra tornei ed eventi eSports di vario genere. Proprio il paragone con Siege e la sua presentazione come “il comparto PvE che è sempre mancato in R6S” ha marchiato a fuoco un titolo che, in realtà, ha tantissimi punti deboli. Se scansiamo il forte combat system, completamente permeato dal già avanzato Siege, ci ritroviamo davanti a un videogioco troppo punitivo e pieno di bug inspiegabili, che rendono ancor più frustrante l’esperienza complessiva. Insomma: che delusione…

Rainbow Six Extraction è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S e qui trovate la nostra recensione con voto!

2. Pokémon Scarlatto e Violetto | Le delusioni, Flop 10 2022: i peggiori videogiochi dello scorso anno secondo noi!

Difficile parlare di Pokémon Scarlatto e Violetto schivando le polemiche e i problemi che il gioco ha avuto al lancio. Specialmente sul fronte del comparto tecnico, la nuova iterazione del franchise di Game Freak esclusiva Nintendo si è rivelata perlopiù deludente, quasi insufficiente. Che sia stata l’ambizione o la scarsa capacità di ottimizzazione su un hardware piccolo, ma con del potenziale (vedasi The Legend of Zelda: Breath of the Wild) come quello di Nintendo Switch, in realtà, non lo sapremo mai. Il punto finale è che, per quanto Scarlatto e Violetto possano comunque divertire, è indubbio che soffrano di problemi ormai annosi per il franchise, che si sono andati ad accentuare con il cambio di rotta di Game Freak verso l’open world. Lo diciamo ormai ad ogni capitolo di Pokémon ed è diventata quasi una cantilena, ma… speriamo nel prossimo.

Pokémon Scarlatto e Violetto sono attualmente disponibili in esclusiva Nintendo Switch e qui trovate la nostra recensione con voto!

1. The Callisto Protocol | Le delusioni, Flop 10 2022: i peggiori videogiochi dello scorso anno secondo noi!

In cima al podio della frangia deludente del 2022 troviamo proprio lui: The Callisto Protocol. Un titolo caduto vittima di una campagna marketing completamente sbagliata, a partire dalla santificazione degli “autori di Dead Space”, per arrivare al concetto di “AAAA”. Alla fine, The Callisto Protocol è stato un gioco deludente sotto diversi punti di vista, a parte il comparto tecnico-estetico. Doveva essere un buon appetizer in attesa dell’arrivo di Dead Space Remake, invece è stato un videogioco frustrante da giocare e difficile da portare a termine senza accantonarlo. Quel che ancora ci chiediamo, una volta entrati nel 2023 ed essercelo lasciato alle spalle, è quanto abbia influito l’hype e il marketing aggressivo nell’ammontare della nostra delusione finale. Molto probabilmente non lo sapremo mai, ma pensiamo di averne una discreta idea.

The Callisto Protocol è disponibile su PC, Xbox Series X | S e PlayStation 5 e qui trovate la nostra recensione con voto!

Dalle delusioni ai brutti voti: non sempre i concetti coincidono

Abbiamo dunque terminato la nostra top con i cinque videogiochi più deludenti di tutto il 2022: cinque titoli che non sono stati necessariamente insufficienti (se avete notato e letto le nostre recensioni, infatti, molti hanno anche raggiunto e superato la sufficienza), ma che hanno deluso le nostre aspettative in modo anche piuttosto plateale. Le prossime cinque posizioni, invece, saranno occupate dal peggio del peggio: cinque titoli che non ci hanno delusi, sono semplicemente pessimi sotto molti punti di vista. Quale sarà il videogioco peggiore recensito da tuttoteK nel 2022? Scopriamolo insieme!

5. Breakneck City (voto: 50) | Il peggio del peggio, Flop 10 2022: i peggiori videogiochi dello scorso anno secondo noi!

Già il titolo non lascia tanto spazio alla fantasia: Breakneck City voleva essere una lode ai classici picchiaduro a scorrimento, come Final Fight o Double Dragon, e sotto alcuni punti di vista ci riesce anche. Il feeling dei colpi, ad esempio, è ben studiato, così come una serie di idee e situazioni che pad alla mano funzionano davvero. Il tutto è minato però dall’imprecisione dei comandi e da una serie di glitch e bug che invalidano la progressione di una campagna decisamente troppo corta. Insomma: un omaggio mal fatto che potrebbe incuriosire soltanto gli appassionati del genere. Potrebbe però, non è nemmeno detto.

Breakneck City è attualmente disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S e qui trovate la nostra recensione con voto!

4. Made in Abyss: Binary Star Falling Into Darkness (voto: 48) | Il peggio del peggio, Flop 10 2022: i peggiori videogiochi dello scorso anno secondo noi!

Seppur sia vero che i tie-in di serie animate spesso non siano proprio così entusiasmanti, è anche vero che quando ci hanno presentato “il gioco di Made in Abyss” abbiamo avuto un piccolo sussulto al cuore. La serie animata ci era piaciuta particolarmente, quindi ci siamo un po’ tappati gli occhi (e le orecchie, e il naso e tutto quello che c’è da tappare in questi casi) e ci siamo detti “dai, magari non è poi così male”… e invece. Legnoso, tecnicamente aberrante e tediato dall’obbligatorietà della modalità “Hello Abyss”, una sorta di strambo tutorial che ripercorre la storia della serie animata originale, Made in Abyss è l’esatto esempio di come un’idea di base ottima per la creazione di un videogioco possa essere mal sfruttata e poi… venduta a prezzo pieno. Bocciatissimo.

Made in Abyss: Binary Star Falling Into Darkness è attualmente disponibile su PC, Nintendo Switch e PS4 e qui trovate la nostra recensione con voto!

3. Winter Ember (Voto: 46) | Il peggio del peggio, Flop 10 2022: i peggiori videogiochi dello scorso anno secondo noi!

Di titoli a cui non avremmo dato un centesimo, ma che poi si sono rivelati se non delle perle perlomeno sufficienti ne abbiamo recensiti tanti. Speravamo che anche Winter Ember facesse parte di queste fila, ma non è andata bene. Un action in visuale isometrica fortemente votato allo stealth, visivamente interessante e molto ispirato a Thief e Assassin’s Creed, come fa ad essere così tanto insufficiente? Be’, da dove iniziare… Sistema di comandi legnoso e non responsivo, problemi tecnici in ogni dove fra glitch e bug di diversa natura, un’amalgama di idee mal riuscita. Quando si vuole fare troppo, insomma, con poco budget e risorse, si crea qualcosa che non riesce ad essere assolutamente nulla. Peccato.

Winter Ember è attualmente disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S e qui trovate la nostra recensione con voto!

2. Itadaki Smash (voto: 45) | Il peggio del peggio, Flop 10 2022: i peggiori videogiochi dello scorso anno secondo noi!

Proprio come Breakneck City, Itadaki Smash voleva tessere le lodi di un genere, quello dei beat’em’up, riportandolo alla luce con un’estetica accattivante e che ammicca agli appassionati del genere. Peccato che, anche in questo caso, l’operazione sia miseramente fallita. Legnoso oltre ogni dire, troppo breve (forse, a posteriori, va bene anche così in realtà), tediato da un level design che definire inconsistente è un complimento e da una lunga lista di bug e glitch che ci hanno fatto spesso andare incontro a softlock. Insomma: qualcuno che riesce a fare un picchiaduro a scorrimento con tutti i crismi riusciremo a trovarlo nel 2023?

Itadaki Smash è attualmente disponibile su Nintendo Switch e qui trovate la nostra recensione con voto!

1. Neko Secret Room (voto: 20) | Il peggio del peggio, Flop 10 2022: i peggiori videogiochi dello scorso anno secondo noi!

Siamo finalmente giunti sul podio e il premio di peggior titolo recensito da noi di tuttoteK nel 2022 se lo becca Neko Secret Room. Nel ripensare a quell’esperienza, durata appena un pomeriggio e mezzo, siamo ancora perplessi. Un puzzle game completamente inconcludente in cui dovrete ricomporre delle immagini ecchi (via via sempre più spinte) con delle ragazzine succinte (sicuramente maggiorenni) e che saranno sempre meno vestite man mano che i puzzle si faranno più… duri (pun intended). L’unico titolo di questo 2022 che ci ha veramente fatti chiedere: ma che cosa diamine sto facendo con la mia vita?

Neko Secret Room è attualmente disponibile… no, non ve lo diciamo. Perché non dovete comprarlo. Qui c’è comunque la nostra recensione con voto!

Buon inizio!

Ed eccoci quindi giunti al termine ufficialmente di questo 2022, fra alti e bassi, uscite e rinvii ormai ci siamo. Il 2023 è arrivato e noi non vediamo l’ora di viverlo con voi, giorno per giorno! Intanto questa era la nostra Flop 10 (5+5) dei videogiochi peggiori di tutto il 2022 passato, fra delusioni e voti insufficienti. Fateci sapere che cosa ne pensate voi dei titoli qui sopra citati, noi continueremo (anche nel 2023!) a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!