Incidente per Jeremy Renner: condizioni gravi ma stabili per l’attore

C‘è apprensione per le condizioni di Jeremy Renner, vittima di un terribile incidente e ora in condizioni gravi, ma stabili

Ha scosso tutto il mondo dello spettacolo la notizia dell’incidente che ha colpito Jeremy Renner, rimasto gravemente ferito mentre spalava la neve. A parlare delle condizioni dell’attore è stato il suo agente, che ai microfoni di Variety ha raccontato che Jeremy Renner ha riportato delle gravi ferite a causa della neve che negli ultimi giorni è scesa in abbondanza negli Stati Uniti. Le condizioni dell’attore sono critiche, ma stabili e ora Renner sta ricevendo cure eccellenti, circondato dall’affetto dei suoi cari. L’incidente dovrebbe essere avvenuto nel Nevada, dove Jeremy Renner possiede una proprietà nei pressi del monte Rose-Ski Tahoe, in una località sciistica molto famosa. L’agente dell’attore che ha interpretato Occhio di Falco nei film della Marvel non è sceso nei dettagli dell’incidente, ma sicuramente le ferite riportate sono gravi e ora la speranza è che Jeremy Renner possa riprendersi quanto prima.

Da Occhio di Falco all’incidente: la carriera di Jeremy Renner

Tanta apprensione, dunque, per l’attore classe 1971, conosciuto in tutto il mondo per il ruolo di Clint Barton, eroe noto come Occhio di Falco, nei film dell’MCU e nella serie a lui dedicata su Disney Plus. La carriera di Jeremy Renner è stata però piena di grandissime interpretazioni e ruoli indimenticabili, tanto da portarlo a ben due candidature agli Oscar: per il ruolo di Miglior attore protagonista con The Hurt Locker e per quello di Miglior attore non protagonista per The Town. Tra gli altri film che lo hanno visto protagonista ci sono C’era una volta a New York, American Hustle, I segreti di Wind River e Dahmer – Il cannibale di Milwaukee. Jeremy Renner è stato protagonista anche di molti ruoli televisivi, non solo con Hawkeye, ma anche in episodi di serie come Angel, CSI e Dr. House. Ora la speranza è che Jeremy Renner possa riprendersi presto dall’incidente per tornare al più presto in scena.

