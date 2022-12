One Piece Film: Red, è primo posto al botteghino

Un grande traguardo per il film dedicato ad uno dei manga più celebri. One Piece Film: Red si piazza infatti al primo posto al box office

Era il lontano 2001, quando Italia 1 mandò in onda per la prima volta uno dei manga destinati a fare la storia: One Piece. Ora, a 21 anni da quel giorno, le avventure di Luffy e la sua ciurma strampalata non smettono di sorprendere, grazie alla nuova pellicola One Piece Film: Red, nelle sale italiane a partire dal 1° dicembre 2022.

La trama

Uta, la cantante più amata del mondo, dalla straordinaria voce ultraterrena, nasconde molti misteri. Oltre a celare la sua vera identità, è la figlia segreta di Shanks. Per la prima volta, Uta decide di rivelarsi al grande pubblico, in occasione di un concerto dal vivo. Per l’occasione giungono all’isola di Elegia tutti i suoi ammiratori, bande di pirati, esponenti della Marina ed anche la ciurma di Cappello di Paglia. Ad inizio concerto però, il pubblico capisce che in realtà la voce di Uta ha il pericoloso potere di cambiare il mondo. Luffy e Shanks inizieranno così una dura battaglia per la libertà.

One Piece Film: Red è diretto da Goro Taniguchi e prodotto da TOEI Animation. Il film è basato sul manga dal successo mondiale di Eiichiro Oda, produttore ed autore del nuovo film. In Italia è distribuito da Anime Factory, etichetta di Plaion Pictures.

One Piece Film: Red, un successo mondiale

In Italia, One Piece Film: Red apre la sua corsa piazzandosi al primo posto al box office, eguagliando i risultati ottenuti anche in altre parti del mondo. In Giappone risulta essere la pellicola più redditizia di tutto il franchise, superando i 18 miliardi di Yen (oltre i 124 milioni di Euro). Con questi incassi, il film si piazza anche al primo posto fra gli anime usciti nel 2022 e il secondo miglior debutto della storia del cinema giapponese, entrando di diritto nella top ten dei migliori film di sempre.

Se ciò non bastasse, anche il resto del mondo ha accolto il film con grande entusiasmo. In Francia il film ha richiamato al cinema quasi un milione di spettatori, in Spagna oltre 154.000.

Il film è prodotto proprio nell’anno in cui il celebre manga compie 25 anni. L’opera da allora è stata in grado di vendere mezzo miliardo di copie in tutto il mondo; anche l’anime non è stato da meno; arrivato ormai a superare i 1000 episodi infatti, continua a collezionare successi, in più di 80 Paesi. Insomma, un chiaro esempio che la cultura dei manga e degli anime è florida, capace di raccogliere fan da ogni parte del globo, in grado di apprezzare tutti gli elementi che questo genere ha da offrire.

