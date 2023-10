Dragon Ball: nuova serie annunciata con un teaser trailer!

Dragon Ball sta per tornare con una nuova serie, che farà partire l’hype a mille per i fan di lunga data dell’anime

Dragon Ball è diventato un cult del mondo dei manga e degli anime, quando fu creato da Arika Toriyama nel 1984, e dopo una lunga serie di anime e film, tra i più recenti Dragon Ball Super: Broly,i super sayan stanno per tornare in una nuova serie dal nome Dragon Ball Daima, della Toei Animation, prevista per l’autunno 2024, e il nuovo anime, che sarà supervisionato dallo stesso creatore di questo mondo Arika Toriyama, ha già un teaser trailer.

Dragon Ball: la nuova serie è opera del maestro Toriyama

Akira Toriyama, oltre a fare da supervisore, fornendo trama e personaggi, si è occupato personalmente di scrivere episodi completamente nuovi, questo dovrebbe essere un buon biglietto da visita per i vecchi fan di Dragon Ball, che si troveranno dinanzi ad un’opera fatta completamente dal mangaka che ha iniziato tutto, ritrovandosi così con le vibes dei primi anime. Cosa potremmo aspettarci da questa nuova serie? Da quello che ci hanno rivelato e da ciò che possiamo notare nel teaser, i protagonisti Goku, Vegeta, Bulma e altri, saranno ringiovaniti di molto. Attenzione a non confondersi con la trama di Dragon Ball GT, in cui Goku torna bambino. “Daima” sembra non avere una traduzione sensata, ma unendo le due parole “Dai” e “Ma“, ricaviamo la traduzione “Grande Male“, o “Grande Demone“. Nell’intervista con Comicbook, Toriyama ha fornito alcuni dettagli:

Il nuovo Dragonball Daima contiene una parola inventata, che in inglese può voler dire “Evil”. In questa storia, Goku e i suoi amici sono vittime di una cospirazione che li rende molto piccoli. Per contrastare questi effetti, partiranno all’avventura in un nuovo mondo! L’avventura sarà ricca d’azione intensa in un mondo misterioso e sconosciuto. Per compensare le sue piccole dimensioni, Goku userà il suo Bastone Magico Nyoi per combattere, qualcosa che non si vedeva da tempo. La storia, le ambientazioni e i nuovi personaggi sono opera mia, sto mettendo molto più del solito in realtà. Le vicende si svolgeranno molto vicino ai misteri del mondo di Dragon Ball, spero che apprezzerete questa serie con battaglie diverse dal solito, carine e potenti!

Ulteriori dettagli sulla trama e sul concept della nuova serie saranno svelati il 27 e il 28 gennaio, durante l’evento gaming dei giochi di Dragon Ball. Vi ricordiamo che la serie debutterà nell’autunno 2024, continuate a leggerci su tuttotek.it per scoprire i nuovi dettagli sull’anime quando saranno svelati.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.