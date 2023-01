M3GAN: è ufficiale, il sequel del film ci sarà

Ora è ufficiale, il film horror M3GAN, da poco uscito nelle sale, avrà un sequel. Il titolo e la data di uscita sono già stati annunciati

Dopo l’incredibile successo ottenuto, il mondo horror di M3GAN non si fermerà ad un singolo film. La casa di produzione Blumhouse ha infatti già ufficializzato che l’inquietante bambola tornerà con un secondo capitolo. La data di uscita è stata già resa nota, assieme al titolo.

M3GAN: la trama del primo capitolo

Il primo film narrava le vicende di M3GAN, un’intelligenza artificiale dalle sembianze di una bambola, costruita da una brillante robotica, di nome Gemma. L’invenzione della donna ha lo scopo di combattere la solitudine e la tristezza di alcuni bambini. M3GAN infatti è in grado di essere un’amica per i più piccoli, ma allo stesso tempo può anche prendersi cura di loro, come farebbe un genitore. Qualcosa però inizia ad andare storto quando la bambola inizia ad occuparsi della piccola Cady, la nipotina di Gemma, rimasta senza mamma e papà dopo la loro scomparsa, a causa di un incidente stradale.

M3GAN: il sequel

Universal Pictures ha annunciato che la seconda parte, con protagoniste ancora Allison Williams e Violet McGraw, uscirà nelle sale 17 gennaio 2025 e sarà intitolata M3GAN 2.0. Sembra quindi che la produzione dell’horror non abbia perso tempo. Pare infatti che la sceneggiatrice del primo film, Akela Cooper, sia già al lavoro per creare un sequel all’altezza della prima parte di M3GAN, uscito nelle sale il 4 gennaio. Non è chiaro invece se anche Gerard Johnstone tornerà al timone della regia.

La creazione di un sequel non ha a che fare con il successo ottenuto dal film. L’idea di realizzare una seconda parte probabilmente era in cantiere ancora prima che la pellicola uscisse nelle sale. Lo confermerebbero le parole di James Wan, proprietario della casa di produzione di M3GAN, la Atomic Monster.

Si tratta sempre di creare un mondo più grande, sapere chi sono i personaggi e dove potenzialmente potrebbe andare la storia. Costruire questo mondo, entrarci e dire: “Ok, sto raccontando questa storia, ma cos’altro sta succedendo in questo mondo?”.

Purtroppo l’attesa sarà ancora molto lunga; solo fra 2 anni potremo infatti conoscere le sorti di M3GAN e scoprire se il film entrerà nella lista degli horror imperdibili per gli amanti del genere.

