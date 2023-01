John Williams: in arrivo un documentario sulla sua carriera

È in arrivo un documentario sulla decennale carriera di John Williams, compositore americano tra i più prolifici nella storia del cinema

Dopo anni di sodalizio tra il celebre compositore John Williams e Steven Spielberg, il regista ha deciso di celebrare il suo braccio destro con un documentario interamente dedicato a lui. Uno dei protagonisti più iconici del grande schermo, capace di trasmettere attraverso le sue musiche emozioni uniche che accompagnano lo spettatore durante la proiezione, troverà quindi un posto da protagonista in un documentario. Come già accaduto con Ennio, questo documentario sarà diretto da un grande regista che ha avuto modo di conoscere il compositore personalmente e professionalmente.

D’altronde un film su John Williams sembra il minimo che si potrebbe fare per il genio dietro alle musiche di Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones, Jurassic Park e Star Wars. Colonne sonore che hanno segnato innegabilmente la nostra infanzia e l’immaginario collettivo.

Un documentario su John Williams, che non significa il ritiro dalle scene

Alla luce delle notizie su un suo documentario, John Williams ha comunque assicurato che non intende ritirarsi dalle scene. Nonostante la veneranda età, infatti, il compositore ha affermato in un’intervista per The Hollywood Reporter di avere ancora 10 anni di carriera davanti. Posto che non si possa realmente ‘ritirarsi’ dalla musica. Il musicista aveva poi aggiunto una dichiarazione d’amore per il suo lavoro

È come respirare. È la tua vita. È la mia vita. Un giorno senza musica è un giorno sbagliato.

John Williams è stato recente lodato da Steven Spielberg per il suo lavoro in The Fabelmans, il film autobiografico che ha commosso il mondo intero. L’ennesima ciliegina sulla torta per una carriera decennale che non accenna a fermarsi. Un documentario sulla vita di John Williams non poteva che essere nell’aria, e la direzione di Steven Spielberg assicurerà senz’altro un degno omaggio.

