One Piece Film Red: quattro proiezioni speciali anticipano l’uscita in sala

Sale l’attesa per l’uscita in sala di One Piece Film Red: il lancio sarà anticipato da ben quattro proiezioni speciali in giro per l’Italia

Dopo lo straordinario successo dell’anteprima in lingua originale, One Piece Film Red comincia il suo percorso anche in versione doppiata, con diverse proiezioni che anticiperanno l’uscita in sala, prevista per il primo dicembre 2022. Le anteprime in giapponese hanno fatto segnare ben 51.000 presenze e quasi 400.000 euro di incasso, numeri che hanno portato ad accrescere il successo di One Piece Film Red, accolto con grande entusiasmo anche in Francia e capace di infrangere molti record in patria. Così, ora è tempo della versione doppiata, con proprio le voci italiane della pellicola che saranno protagoniste delle quattro anteprime annunciate da Anime Factory, l’etichetta di proprietà di Plaion Pictures, società produttrice del film. Andiamo, dunque, a scoprire il calendario delle proiezioni speciali del nuovo capitolo del famoso manga ideato da Eiichiro Oda.

One Piece Film Red: il calendario delle anteprime

Il film sarà presentato dai doppiatori del film: Renato Novara, voce di Luffy, Luca Bottale, doppiatore di Usopp, Emanuela Pacotto, che presta la voce a Nati, e Patrizio Prata, nei panni di Zoro. Tutti i partecipanti alle proiezioni speciali riceveranno un esclusivo set di postcard del film e sarò possibile essere protagonisti di una sessione di autografi con i doppiatori prima della proiezione.

Le anteprime sono in programma tra il 22 e il 23 novembre a Roma, Milano, Modena e Brescia. Ecco, di seguito, le tappe con luoghi, orari e protagonisti:

Martedì 22 Novembre ROMA : The Space Roma Parco de Medici, proiezione ore 20:10, farmacopee ore 19:30. Presenti Renato Novara e Luca Bottale

: The Space Roma Parco de Medici, proiezione ore 20:10, farmacopee ore 19:30. Presenti Renato Novara e Luca Bottale Martedì 22 Novembre MILANO : Uci Bicocca, proiezione ore 20:30, farmacopee ore 20:00. Presenti Emanuela Pacotto e Patrizio Prata

: Uci Bicocca, proiezione ore 20:30, farmacopee ore 20:00. Presenti Emanuela Pacotto e Patrizio Prata Mercoledì 23 Novembre MODENA : Cinema Victoria, proiezione ore 21:00, farmacopee ore 20:00. Presenti Renato Novara e Luca Bottale

: Cinema Victoria, proiezione ore 21:00, farmacopee ore 20:00. Presenti Renato Novara e Luca Bottale Mercoledì 23 Novembre BRESCIA: Cinema Oz, proiezione ore 21:00, farmacopee ore 20:30. Presenti Emanuela Pacotto e Patrizio Prata

