John Wick 4 sta finalmente arrivando nelle sale, è ora di scoprire qualcosa di più sulla trama, il cast, il trailer e la data d’uscita

A fine marzo, un altro grande classico del genere thriller sta per sbarcare nei nostri cinema. Si tratta di John Wick 4, il nuovo avvincente capitolo della saga con Keanu Reeves. Diamo un’occhiata a tutte le novità in merito.

Trama | John Wick 4: ecco trama, cast, trailer, data d’uscita e molto altro

In John Wick 3: Parabellum, avevamo lasciato Wick ferito e pronto ad allearsi con Bowery King, per combattere la Gran Tavola. Il nuovo capitolo racconta di come il protagonista sia alla ricerca di un modo per sconfiggere quest’ultima. Prima di conquistare la libertà, Wick dovrà inoltre affrontare un nuovo nemico, ancora più potente a causa delle forti alleanze in tutto il mondo.

Cast | John Wick 4: ecco trama, cast, trailer, data d’uscita e molto altro

Al fianco dell’ormai iconico Keanu Reeves, interprete di John Wick, vedremo Laurence Fishburne (Tina – What’s Love Got to Do with It, 1993), nei panni di Bowery King e la cantautrice e modella giapponese Rina Sawayama in quelli di Akira. Nel cast anche Lance Reddick (Bosch, 2014-2021), nelle vesti di Charon, Ian McShane (Hellboy,2019) in quelle di Winston e Natalia Tena (la celebre Ninfadora Tonks di Harry Potter) in quelli di Katia. Il film è stato scritto da Michael Finch e Shay Hatten e diretto da Chad Stahelski. John Wick 4 è distribuito da Lionsgate Films. Le musiche sono di Tyler Bates e Joel J. Richard.

Trailer e data d’uscita| John Wick 4: ecco trama, cast, trailer, data d’uscita e molto altro

John Wick 4 tornerà nelle sale il 23 marzo 2023 e si appresta ad essere il più lungo tra quelli realizzati, con ben 2 ore e 49 minuti di durata. In occasione della prossima uscita, IGN ha messo a disposizione non una, ma ben quattro clip dedicate alla nuova pellicola, di cui abbiamo già parlato qui. La Lionsgate ha poi diffuso anche il trailer finale. Ve la proponiamo qui sotto:

John Wick e poi…

La nuova uscita sarà la penultima della saga. Se siete amanti di questa avventura però, non temete, perché la storia verrà ampliata presto con uno spin-off dal titolo Ballerina e una serie prequel, chiamata The Continental. In attesa di queste nuove uscite, non vi resta che correre al cinema per vivere quel momento di adrenalina, che solo Keanu Reeves sa dare. Se invece volete continuare a rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che accade nel mondo di film e serie tv, continuate a seguire Tuttotek, per non perdervi nessuna scottante news!

