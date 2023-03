John Wick 4 è il quarto capitolo della saga con protagonista Keanu Reeves che sarà presto nelle sale italiane nel mese di marzo 2023: scopriamo insieme tre nuove clip dal film

John Wick 4 è il quarto capitolo della saga con protagonista Keanu Reeves e si tratta anche del penultimo, che arriverà al cinema in italia ormai tra poco, ovvero il 23 marzo 2023.

Proprio in prossimità dell’uscita di questo quarto film sono stati rilasciate ben tre nuove clip che si aggiungono al trailer ufficiale, già pubblicato.

John Wick 4: Keanu Reeves in tre nuove clip dal film

Una bella sorpresa queste nuove clip dal film oltre che un invito ad andare a vedere questo film in cui Keanu Reeves che interpreta un assassino professionista, che dopo essersi ritirato per vivere con la moglie si ritrova a venir coinvolto nuovamente dai fantasmi del suo passato.

In queste nuove clip entriamo nel vivo del nuovo capitolo e della sua trama, in cui il protagonista si trova molto vicino a poter sconfiggere definitivamente la Grande Tavola, organizzazione criminale che ci accompagna dal primo capitolo. Però la libertà del protagonista è ancora lontana, perché raggiungere il suo obiettivo non sarà semplice.

John Wick 4: Keanu Reeves e le nuove avventure che deve affrontare

Il successo di questa saga è stato inaspettato e tale da trasformare questo protagonista in un anti eroe leggendario. Una storia che mescola azione, avventura e molto dramma psicologico ed emotivo e che rende quindi tutto molto complesso e godibile per un pubblico molto ampio.

John Wick: Keanu Reeves nella terza clip del film

Sono passati nove anni dall’inizio della saga e ben quattro anni dal terzo film a causa della pandemia mondiale che ha portato ad uno stop delle riprese come per gran parte delle produzioni internazionali.

Ora manca ormai poco al film nelle sale e l’attesa è alta, così come l’aspettativa per questo penultimo capitolo che quindi ci avvicina verso la conclusione definitiva della saga. E voi, siete pronti all’uscita di questo film? Fateci sapere che cosa ne pensate voi di queste premiazioni e continuate a restare sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

