Il mondo dietro di te: il teaser trailer italiano del film Netflix

Netflix ha recentemente pubblicato il teaser trailer italiano de Il mondo dietro di te, film con Julia Roberts, Mahershala Ali ed Ethan Hawke che uscirà il prossimo 8 dicembre

Il film Il mondo dietro di te è diretto da Sam Esmail e spicca per il cast ricchissimo: debutterà il prossimo 8 dicembre sulla piattaforma streaming Netflix e vedrà tra i suoi protagonisti Julia Roberts, Mahershala Ali ed Ethan Hawke. Per il momento non si conoscono ancora molti dettagli, ma sappiamo che il film di cui vi presentiamo teaser trailer, trama e immagini e che debutterà l’8 dicembre prossimo in streaming su Netflix è un thriller apocalittico.

Scritto e diretto da Sam Esmail, l’acclamato creatore della serie tv Mr. Robot, nonché sceneggiatore dell’horror di Bryan Bertino Mockingbird – In diretta dall’inferno, Il mondo dietro di te vede protagonisti Julia Roberts, Mahershala Ali e Ethan Hawke, ma nel cast c’è spazio anche per Kevin Bacon.

La trama e il teaser trailer di Il mondo dietro di te

Questa la trama ufficiale del film, che peraltro è tratto dal romanzo omonimo di Rumaan Alam pubblicato in Italia da La Nave di Teseo:

In questo thriller apocalittico dal premiato sceneggiatore e regista Sam Esmail (Mr. Robot), Amanda (Julia Roberts) e il marito Clay (Ethan Hawke) affittano una casa di lusso per un fine settimana con i figli Archie (Charlie Evans) e Rose (Farrah Mackenzie). La vacanza viene subito sconvolta dall’arrivo di notte di due sconosciuti: G.H. (Mahershala Ali) e la figlia Ruth (Myha’la), che li informano di un misterioso cyberattacco e vogliono rifugiarsi nella casa di cui dicono di essere i proprietari. Le due famiglie fanno il punto del disastro che incombe e che diventa sempre più terrificante, obbligandoli a venire a patti con il loro ruolo in un mondo prossimo al collasso.

Fino alle prossime notizie, possiamo dirvi che la produzione esecutiva è di Higher Ground Productions. Restiamo quindi in attesa di un trailer integrale.

