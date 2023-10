Assassin’s Creed Mirage: pubblicato un nuovo trailer

In questo articolo potete visionare l’ultimo trailer di Assassin’s Creed Mirage, il gioco che debutterà su console e PC giovedì 5 ottobre

Assassin’s Creed Mirage è in uscita questa settimana e, a differenza di Assassin’s Creed Odyssey e Valhalla, il capitolo in questione si propone di tornare alle radici stealth della serie. Naturalmente, anche la trama del titolo del quale vi parliamo giocherà un ruolo fondamentale e la stessa avrà come protagonista l’assissino Basim, 12 anni prima degli eventi di Valhalla. Nelle ultime ore è stato pubblicato un nuovo trailer, intitolato “Story So Far“, che ripercorre in ordine temporale i vari capitoli della celebre saga di Ubisoft e inquadra l’arco narrativo di Mirage posizionandolo all’interno di questa lunga linea temporale. Ve lo lasciamo qui sotto (per gentile concessione di IGN). Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Assassin’s Creed Mirage: il nuovo trailer “Story So Far” ci permette di ripercorrere in una manciata di secondi la storia del brand finora

Dopo essere rimasto coinvolto in una cospirazione di cui non sa pressoché nulla, Basim (il protagonista di Assassin’s Creed Mirage, del quale qui in alto potete visionare un trailer) passerà dall’essere un semplice ladro che vive di espedienti al diventare un membro della setta degli Occulti. Quest’ultima è stata fondata nove secoli prima degli eventi di Mirage in Assassin’s Creed Origins da Bayak e sua moglie Aya. Basim aveva illustrato i propri piani in Assassin’s Creed Valhalla, ed è interessante vedere come gli eventi di Mirage abbiano influenzato questi ultimi. Assassin’s Creed Mirage debutterà il 5 ottobre per Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 e PC. Il gioco avrà una durata complessiva molto inferiore a quella degli ultimi titoli della serie action-adventure, ve ne abbiamo parlato in dettaglio in questo nostro articolo.

