COCOON: pubblicato il trailer di gameplay di lancio

Il nuovo titolo di Geometric Interactive, un puzzle-adventure in cui i giocatori si avventurano in mondi diversi grazie a sfere trasportate sulla schiena dei personaggi giocanti, è ora disponibile su Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4, PC e Nintendo Switch (e anche su Xbox Game Pass). Guardate il trailer di gameplay lancio qui sotto per godervi COCOON, il gioco del quale vi parliamo, in azione. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

COCOON: un affascinante estratto di gameplay nel trailer di lancio ci permette di ammirare il gioco di Geometric Interactive in azione

COCOON (del quale potete visionare l’ultimo trailer di gameplay qui in alto) vede i giocatori indagare in diversi ambienti e armeggiare con macchinari abbandonati da un’antica civiltà, gli stessi scopriranno sfere che contengono mondi “autonomi”, in grado di fornire abilità uniche e che possono essere utilizzate per risolvere diversi enigmi, come attivare interruttori e scoprire percorsi nascosti. Naturalmente, ci sono anche battaglie contro boss e temibili guardiani. Forse la più grande attestazione di fama per il titolo in oggetto è che Jeppe Carlsen, designer del gameplay di Limbo e Inside, è stato coinvolto nel progetto. Nel nostro speciale sui migliori videogiochi usciti a settembre 2023 non abbiamo potuto fare a meno di citare l’ultima fatica di Annapurna e Geometric Interactive; per scoprire gli altri titoli inclusi nella lista vi basta dare un’occhiata all’articolo in questione. Il gioco del quale vi parliamo è stato presentato per la prima volta alla community videoludica in occasione del Xbox & Bethesda Showcase di giugno 2022.

