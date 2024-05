Enotria: The Last Song, annunciate la nuova data d’uscita e demo del soulslike ispirato all’Italia!

Enotria: The Last Song, soulslike GDR ispirato al foklore italiano ha una nuova data d’uscita e una demo pronta a breve

Immerso nell’intricato labirinto di Quinta, la Città degli Attori, Enotria: The Last Song invita i giocatori a una danza di destino e libero arbitrio, dove ogni mossa risuona nell’eterna sinfonia della narrazione. Jyamma Games, artefice di questa epopea dark fantasy, ha ufficialmente annunciato l’apertura dei preordini per l’attesissimo titolo, disponibili ora per PC e PlayStation 5, con Xbox Series X|S che presto seguirà. Gli sviluppatori hanno, inoltre, annunciato la data d’uscita proprio di Enotria: The Last Song e la disponibilità di una demo di 8 ore.

Il gioco promette di sfidare le convenzioni del genere con il suo sistema unico di maschere, consentendo ai giocatori di incarnare una gamma di ruoli con abilità speciali, e di plasmare il corso della storia con le proprie azioni. L’ambiente, ispirato alla maestosità e alla minaccia dell’Italia, si staglia come un palcoscenico per il dramma epico che si svolge.

Enotria: The Last Song, ecco tutti i dettagli relativi alla Demo e alla data d’uscita

In preparazione per lo Steam Next Fest di giugno, i giocatori avranno l’opportunità di immergersi nell’esperienza di Enotria: The Last Song con una demo di 8 ore, disponibile su PlayStation 5 e PC a partire dal 22 maggio mentre la data d’uscita è fissata per il 19 settembre 2024 su PC tramite Steam ed Epic Games Store, oltre che su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Nella demo, i giocatori esploreranno Quinta nei panni della Maschera del Cambiamento, affrontando gli Autori per spezzare il Canovaccio che tiene il mondo in una stasi eterna. Con quattro classi di armi distinte e sei maschere uniche da scoprire, i giocatori potranno sperimentare una vasta gamma di stili di gioco e abilità passive. Con oltre 20 incantesimi e 30 perk disponibili per personalizzare la propria maschera del cambiamento, l’unica costante sarà l’imprevedibilità di ciò che il futuro riserva a Enotria.

