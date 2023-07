Sony annuncia gli slittamenti dei film in uscita

Sony ha ufficializzato le date di uscita dei suoi film per questa stagione, con la conferma dell’uscita posticipata di Kraven e Ghostbusters: Legacy 2

Lo sciopero degli attori e degli sceneggiatori che è tuttora in atto in questo periodo sta creando molti mutamenti al mondo cinematografico e televisivo complessivo, molti dei quali avranno conseguenze postume. Uno di questi mutamenti è sicuramente lo slittamento da calendario dell’uscita di molti prodotti seriali o per il cinema che erano già state programmate. E il primo slittamento viene proprio ufficializzato da Sony per i suoi film, alcuni di questi, titoli davvero molto attesi.

Sony annuncia le date ufficiali dei film in uscita

Sony ha approfittato dell’annuncio sullo slittamento di alcuni film in programma per confermare anche altre date di uscita. Tra i nuovi annunci, ci sarà Bad Boys 4 con protagonisti Will Smith e Martin Lawrence, che uscirà nelle sale americane il 14 giugno 2024. Sarà un’uscita interessante, dato che coincide con il molto atteso Inside Out 2 di Disney Pixar e quindi alimenterà la prossima estate con un testa a testa al box office. Altra importante conferma è Venom 3, che uscirà nella sale il 12 luglio 2024.

Per quanto riguarda la notizia sugli slittamenti, questa vede diversi film coinvolti, tra cui il molto atteso Ghostbuster: Legacy 2. Di questo film le riprese sono in realtà terminate, ma gli attori sono coinvolti anche nella fase di post produzione, quindi la data ufficiale non sarà più il 20 dicembre 2023, ma il 29 marzo 2024. Uno slittamento non indifferente, che riguarda anche il reboot di Karate Kid, posticipato dal 7 giugno 2024 al 13 giugno 2024. Altro spostamento importante a livello di mesi di differenza è Kraven il Cacciatore che passa dal 6 ottobre al 30 agosto 2024.

Di seguito anche gli altri slittamenti di pochi giorni, con la nuova data di uscita:

Gran Turismo, uscirà il 25 agosto negli Stati Uniti

Madame Web uscirà il 14 febbraio 2024

