Marvel’s Spider-Man 2 PS5: in arrivo un bundle limited edition

In queste ore Sony ha annunciato a sorpresa che arriverà un nuovo bundle PS5 limited edition a tema Marvel’s Spider-Man 2. Scopriamo tutti i dettagli nella seguente news

Buone notizie per tutti gli appassionati di Marvel’s Spider-Man 2 e PS5, infatti, Sony ha appena annunciato che in occasione del San Diego Comicon (28 luglio 2023) sarà presentato un nuovissimo bundle in limited edition che prevederà la presenza non solo della console next-gen e del dual sense controller, ma anche numerose altre sorprese riservate a tutti coloro che lo hanno acquistato durante la fase di pre-ordine tra cui una copia digitale del nuovo titolo dedicato al super eroe con i poteri di ragno. Un’occasione da non perdere soprattutto per tutti i collezionisti che vogliono avere tra le mani qualcosa di unico.

Bundle Marvel’s Spider-Man 2 PS5: una limited edition da capogiro

La saga di Spider-Man appassiona milioni di persone in tutto il mondo da ormai decenni e di recente, grazie anche al lancio di numerosi film e videogiochi di successo, ha vissuto un nuovo periodo di crescita esponenziale. Tutto questo ha spinto Sony a creare un nuovo bundle limited edition di Marvel’s Spider-Man 2 per PS5 che prevede anche la presenza di una copia digitale del gioco. Ulteriori sorprese verranno annunciate in maniera ufficiale durante l’evento Comicon che si terrà il 28 luglio 2023 a San Diego. Sul web è già esplosa la Spider-Man 2 Mania e le notizie a riguardo volano veloci pur avendo, in realtà, pochissime conferme. Di sicuro il nuovo gioco in uscita il 20 ottobre 2023, riserverà soprese dal punto di vista grafico e del gameplay e terrà incollati allo schermo milioni di appassionati in tutto il mondo.

In attesa dell’evento e di ulteriori informazioni ufficiali, vi invitiamo a rimanere aggiornati sui nostri canali social e su tuttotek.it per non perdervi nemmeno una notizia proveniente dal mondo tech e videoludico. Non perdetevi le ultime offerte speciali messe a disposizione da Kinguin grazie alle quali potete acquistare i vostri titoli preferiti a prezzi scontatissimi.