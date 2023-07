Agon by Aoc espande la sponsorizzazione del team Furia Esports

Valorizzare l’eccellenza negli esports con Agon by Aoc che espande la sponsorizzazione del team Furia Esports in rapida crescita a livello globale

AGON by AOC, il brand leader mondiale di monitor gaming e accessori IT, è orgoglioso di annunciare l’espansione della sponsorizzazione di FURIA Esports. Questa collaborazione, iniziata a livello locale a San Paolo, è destinata a diventare globale e riflette la crescita dinamica e l’aumento della popolarità di FURIA.

Fondata nel 2017, FURIA è diventata rapidamente una realtà globale nell’arena degli esports. Grazie alla partecipazione alle semifinali dell’IEM Rio Major 2022, la squadra ha superato ogni aspettativa. Questo è il miglior risultato dell’organizzazione in un Major fino ad ora.

La squadra ha gareggiato in:

Counter-Strike: Global Offensive,

Rocket League,

League of Legends,

Valorant,

PUBG: Battlegrounds, Apex Legends

e Super Smash Bros and racing.

FURIA ha ricevuto il “Prêmio eSports Brasil”, il più importante premio di eSports in America Latina, come migliore organizzazione di esports nel 2020 e nel 2021. Con una formazione impressionante di oltre 10 roster, tra cui un roster CS:GO tutto al femminile, con più di 80 atleti professionisti e il supporto di oltre 215 dipendenti dedicati, l’organizzazione continua a battere nuove strade.

Maggiori informazioni su FURIA

Ad oggi, FURIA dispone di cinque strutture con uffici di gioco a San Paolo, Brasile, Los Angeles, California, e Boca Raton, Florida; un centro di formazione a Mellieha, Malta, per le squadre FURIA che gareggiano in Europa, ed un experience store a Wynwood, Florida.

I team dell’accademia e la formazione all’avanguardia aiutano a scoprire nuovi talenti e a coltivare le stelle dell’esports di domani. L’approccio dell’organizzazione allo sviluppo dei talenti ha portato a record di audience senza precedenti, attirando 8,2 milioni di spettatori da tutto il mondo nel 2022.

Con un forte seguito digitale, soprattutto di individui giovani e dinamici, principalmente nella fascia d’età 25-34 anni, FURIA ha dimostrato di essere un trendsetter nell’interazione con i fan degli esports.

Ad esempio, durante il Rio Major 2022 e l’IEM Rio 2023, FURIA ha organizzato l’evento “Casa FURIA”, con una partecipazione di 1.000 persone, per celebrare la ricchezza della cultura brasiliana, con trasmissioni di FURIA e di vari artisti musicali ogni giorno.

AGON by AOC si unisce a FURIA Esports per un’avventura globale

L’accordo di sponsorizzazione ampliato prevede che AGON by AOC equipaggerà tutti i team e i giocatori degli eventi di esports di FURIA. Saranno tutti forniti, infatti, dei monitor gaming delle serie AGON e AGON PRO e delle periferiche di gioco AOC all’avanguardia.

Questi dispositivi di qualità superiore promettono tempi di risposta fulminei, elevate frequenze di aggiornamento e un’ergonomia ineguagliabile. Ponendo le basi per esperienze di gioco eccezionali e offrendo ai giocatori di FURIA un vantaggio competitivo senza pari. A loro volta, le loro intuizioni aiuteranno i team di ingegneri di AGON by AOC a far evolvere ulteriormente le loro apparecchiature già di livello mondiale.

Inoltre, il brand AGON by AOC sarà esposto in modo prominente in tutto il mondo agli eventi e alle piattaforme di FURIA; inoltre sarà anche indossato con orgoglio sulle maglie delle squadre di esports di FURIA.

Dichiarazioni in merito alla collaborazione tra AGON by AOC e FURIA Esports

Mayra Fukasawa de Almeida, Global Marketing Manager di AOC, spiega le motivazioni di questa sponsorizzazione:

La nostra sponsorizzazione locale iniziale è stata una testimonianza della fiducia che abbiamo riposto nel potenziale di FURIA di prosperare nel panorama degli esports. Siamo entusiasti di poter sostenere il loro percorso su scala globale e crediamo che la nostra tecnologia di gioco all’avanguardia giocherà un ruolo fondamentale nel loro continuo successo.

Jaime Pádua, co-fondatore e CEO di FURIA, aggiunge:

Il supporto incessante di AGON by AOC è stato fondamentale nel nostro percorso. La loro tecnologia pionieristica ha permesso ai nostri team di dare il meglio di sé. Questo ampliamento della sponsorizzazione globale apre la strada a un futuro ancora più luminoso per i nostri giocatori e per i nostri fan.

