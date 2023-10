Scopriamo insieme una delle ultime uscite, ora disponibile nei cinema italiani, si tratta di Dogman, ultima fatica del regista Besson

Dopo un’ estate di grandi uscite, ora è tempo di immergerci nella programmazione autunnale offerta dalle sale cinematografiche. Reduce dalla Mostra del Cinema di Venezia, in cui la pellicola ha gareggiato in concorso, ora è il momento di passare al cinema, distribuito da Lucky Red, dove finalmente sarà disponibile ad un pubblico ben più ampio. Scopriamo dunque trama, cast e trailer di Dogman.

Trama e cast | Dogman: il thriller di Luc Besson è sbarcato al cinema

Dogman si concentra sulla storia di Douglas Munrow, un giovane uomo di New York che, dopo un incidente con il suo furgone, viene fermato, vestito in abiti femminili e in compagnia di numerosi cani, dalla polizia. Portato in stazione, l’uomo inizierà a lasciarsi andare alla sua storia, che rivivremo attraverso una serie di flashback. Verremo catapultati in diverse età della sua vita, per scoprire tutte le singolari vicende che lo hanno condotto sino a quel momento, dall’amore per i cani, fino ai loschi affari con un gangster.

Il protagonista di questo nuovo lungometraggio sarà Caleb Landry Jones, già visto in pellicole come Non è un paese per vecchi (2007), The Social Network (2010) e X-Men – L’inizio (2011), solo per citarne alcuni. Al suo fianco Jojo T. Gibbs, Christopher Denham e Marisa Berenson.

Le parole del regista

L’ uscita del nuovo film è per Besson l’occasione di fare un bilancio della sua carriera. Queste le sue parole all’Hollywood Reporter:

È davvero difficile quando arrivi a 60 anni, perché non sai se la tua carica creativa si è esaurita. Uno sportivo lo sa: ha un cronometro. Ma con un artista non si sa mai. Non voglio mai fare un film di troppo e sentire la gente dire ‘Oh, prima era così bravo’. Cerco di capire se ho ancora qualcosa da dire e, per ora, direi proprio di sì. Posso dire di avere ancora una o due cose in serbo.

Vi siete incuriositi nel leggere la trama di Dogman? Se si allora correte al cinema, il film è già lì che vi aspetta! Nel frattempo continuate a seguire tuttotek.it, per non perdervi nessuna nuova uscita e rimanere sempre aggiornati sul nostro amatissimo mondo del cinema e delle serie tv!

