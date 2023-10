Goditi il comfort senza fili con le cuffie TV Meliconi HP FLASH EVO

Sperimentate il comfort wireless con le cuffie TV HP FLASH EVO di Meliconi. Dotate di tecnologia Bluetooth 5.3 di ultima generazione, rappresentano il modo migliore per ascoltare programmi tv e musica in totale libertà di movimento

Queste cuffie possono essere connesse non solo alla TV, ma anche ad altri dispositivi audio, come smartphone, tablet e impianti stereo. Che siate a casa o in viaggio, al parco o in palestra, ovunque vi troviate, potrete beneficiare di una cuffia confortevole e di qualità sonora impeccabile, senza alcuna distorsione.

Cuffie multifunzionali HP FLASH EVO di Meliconi: il suono puro ovunque tu sia.

Le cuffie TV HP FLASH EVO offrono un’esperienza versatile e piacevole. Grazie al segnale wireless, è possibile godere della massima libertà d’ascolto con un raggio d’azione fino a 10 metri in spazi aperti.

Inoltre, grazie alla funzionalità Multipoint, è possibile collegare simultaneamente due dispositivi, come ad esempio la TV e uno smartphone, consentendo una transizione senza interruzioni tra la visione del programma preferito e una chiamata.

Queste cuffie presentano un design elegante e minimalista, oltre a una notevole autonomia della batteria. Le cuffie wireless Meliconi sono dotate di una batteria integrata al litio polimerico che si ricarica rapidamente (appena 2 ore e 30 minuti) tramite cavo USB-C.

Una singola carica offre ben 20 ore di utilizzo continuativo, rendendole l’opzione ideale per combattere la noia durante i viaggi interminabili.

Non bisogna sottovalutare l’importanza del comfort quando si tratta di cuffie. Le HP FLASH EVO sono dotate di un archetto regolabile che garantisce un posizionamento ideale, mentre i padiglioni delle cuffie, morbidi al tatto ed ergonomici, si adattano perfettamente alla forma dell’orecchio, offrendo un isolamento acustico efficace dai rumori circostanti.

Queste cuffie sono anche straordinariamente leggere, pesano solamente 180 grammi, quindi sono progettate per non causare fastidi nemmeno durante utilizzi prolungati.

Dopo l’utilizzo, è possibile posizionarle sul pratico supporto incluso nella confezione o piegarle e riporle nel morbido sacchetto anch’esso fornito. Inoltre, queste cuffie possono essere utilizzate anche con un cavo audio, il quale è incluso nella scatola.

Per un’esperienza di ascolto ottimale, è possibile selezionare tra tre diversi profili audio: Superbass, Cinema e Live.

Nella confezione sono inclusi: un supporto da tavolo, un sacchetto personalizzato per riporre le cuffie dopo l’uso, un cavo audio AUX da 3 metri e un cavo di ricarica USB a USB-C.

Il prezzo consigliato al pubblico è di 59,99 EUR.

Che ne pensate di queste cuffie TV Meliconi HP FLASH EVO? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!