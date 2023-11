Un trionfo per Paola Cortellesi, che con il suo debutto alla regia con il film C’è ancora domani, riesce a convincere pubblico e critica

Presentato alla Festa del Cinema di Roma, era chiaro sin da subito che C’è ancora domani, primo film che vede Paola Cortellesi alla regia, sarebbe stato un successo. Alla manifestazione, dopo essere riuscito ad ottenere l’applauso spontaneo del pubblico in sala, è riuscito a portarsi a casa ben tre premi (il premio del pubblico, il premio speciale della giuria e la menzione speciale come miglior opera prima). Ora il film vola al box office, tanto da riuscire a registrare ottimi incassi e segnare un nuovo record dal periodo buio della pandemia.

Trama | C’è ancora domani: il successo di Paola Cortellesi

Entriamo ora nel vivo di questa pellicola, cercando di capire cosa ha portato a questo successo. C’è ancora domani porta infatti con sé un forte messaggio di forza e solidarietà femminile. Il film racconta di Delia, “una brava donna di casa”, che vive a Roma nel periodo del dopoguerra, con il marito Ivano, tre figli e un burbero suocero. Nonostante si dia costantemente da fare per la sua famiglia, secondo il suocero, la donna ha il difetto di “rispondere”, motivo che giustifica Ivano nel riempirla di botte ed umiliarla. Fortunatamente Delia non è sola, fuori ha molti amici pronti a prendersi cura di lei e, soprattutto, un grande sogno nel cassetto.

I numeri del successo

Come annunciato, il successo della pellicola si è esteso in pochissimo tempo, complice anche i molti colleghi che, sui social, hanno elogiato lo straordinario lavoro di Paola Cortellesi. In molti, tra il pubblico accorso in sala, hanno definito questa nuova pellicola un lavoro emozionante e di forte impatto. C’è ancora domani si è rivelato infatti un grande successo al box office, incassando, solo il 1 novembre, più di 1 milione di euro,tanto da rientrare nella top 10 degli incassi annuali. Una cosa simile, per un film italiano, non accadeva da febbraio 2020. Ad oggi si registra invece un incasso pari a circa 3 milioni e mezzo di euro, cifra che potrebbe salire notevolmente nei prossimi giorni.

