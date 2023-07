C’è ancora domani: la prima regia di Paola Cortellesi

Si chiama C’è ancora domani ed è un film inedito che vede l’esordio in regia di Paola Cortellesi, che sarà anche interprete protagonista. Il film è stato scelto per aprire la diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma, che si terrà dal 18 al 29 ottobre 2023 all’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”. Scopriamo insieme i dettagli di questo nuovo film!

Ovviamente c’è molta attesa perché per la prima volta vediamo un’artista poliedrica che è passata da imitazioni, trasformismo, parodie, satira, teatro, cinema e ora arriva fino alla macchina da presa. Una delle artiste più amate in Italia e con più talento che proprio quest’anno si accinge ad un esordio che la vede anche dietro le quinte. Questo perché nel film C’è ancora domani, Paola Cortellesi è anche protagonista, insieme a Valerio Mastrandrea e affiancati da Romana Maggiora Vergano, Emanuela Fanelli, Giorgio Colangeli e Vinicio Marchioni. Paola Cortellesi si è occupata anche della sceneggiatura, insieme a Furio Andreotti e Giulia Calenda, mentre la distribuzione è a cura di Vision Distribution.

Qui di seguito possiamo scoprire insieme la sinossi ufficiale di questo film, che è interamente in bianco e nero.

Delia (Paola Cortellesi) è la moglie di Ivano, la madre di tre figli. Moglie, madre. Questi sono i ruoli che la definiscono e questo le basta. Siamo nella seconda metà degli anni 40 e questa famiglia qualunque vive in una Roma divisa tra la spinta positiva della liberazione e le miserie della guerra da poco alle spalle. Ivano (Valerio Mastandrea) è capo supremo e padrone della famiglia, lavora duro per portare i pochi soldi a casa e non perde occasione di sottolinearlo, a volte con toni sprezzanti, altre, direttamente con la cinghia. Ha rispetto solo per quella canaglia di suo padre, il Sor Ottorino (Giorgio Colangeli), un vecchio livoroso e dispotico di cui Delia è a tutti gli effetti la badante. L’unico sollievo di Delia è l’amica Marisa (Emanuela Fanelli), con cui condivide momenti di leggerezza e qualche intima confidenza. È primavera e tutta la famiglia è in fermento per l’imminente fidanzamento dell’amata primogenita Marcella (Romana Maggiora Vergano), che, dal canto suo, spera solo di sposarsi in fretta con un bravo ragazzo di ceto borghese, Giulio (Francesco Centorame), e liberarsi finalmente di quella famiglia imbarazzante. Anche Delia non chiede altro, accetta la vita che le è toccata e un buon matrimonio per la figlia è tutto ciò a cui aspira. L’arrivo di una lettera misteriosa, però, le accenderà il coraggio per rovesciare i piani prestabiliti e immaginare un futuro migliore, non solo per lei.