Ricomincio da Me: svelata la data d’uscita al cinema del film di Ambrosioni!

Tramite comunicato stampa, Wanted Cinema ha svelato la data d’uscita nelle sale dei cinema italiani di Ricomincio da Me, il nuovo film di Nathan Ambrosioni

Wanted Cinema è lieta di annunciare l’arrivo in sala dal 7 dicembre della nuova commedia francese che vede protagonista Camille Cottin, Ricomincio da me. Diretta da Nathan Ambrosioni, l’amata attrice francese (Call my agent!, House of Gucci, Assassinio a Venezia) interpreta Antonia, detta Toni, una madre single di cinque figli ormai grandi che vuole rifarsi una vita. Trovate il trailer ufficiale (in lingua francese!) qua sotto.

Ricomincio da Me arriva nei cinema italiani: ecco la data d’uscita!

Ricomincio da me affronta i temi della maternità e dell’adolescenza in modo completamente nuovo, raccontando la storia di una donna e il suo desiderio di seguire i suoi sogni, nonostante una famiglia complessa, non tradizionale, composta da cinque figli ormai cresciuti. Con un tono brillante, divertente e toccante al tempo stesso, il film affronta temi delicati e universali e indaga la figura di una donna poliedrica, come tutte, dalle mille anime, i mille desideri, sogni e contraddizioni, con sensibilità e autenticità. La straordinaria interpretazione di Camille Cottin rende unico e molto vivo il personaggio di Toni tra entusiasmo e introspezione, tra momenti di stanchezza e picchi di energia.

Il regista Nathan Ambrosioni ha dichiarato:

Con Ricomincio da me volevo indagare una fase molto particolare della vita di una madre nel quale tutto viene rimesso in discussione. In questo particolare caso, essere una single quasi sempre impegnata con cinque figli pieni di vita, costituisce una specifica condizione sociale.

La sinossi della pellicola è la seguente:

Antonia, detta Toni, è una mamma single che ha cresciuto da sola i suoi cinque figli, lasciandosi alle spalle una promettente carriera musicale. A vent’anni, infatti, aveva inciso una hit di grande successo. In casa ha sempre molto da fare e solo raramente si concede una sera libera con gli amici. Finalmente i suoi ragazzi più grandi iniziano l’università e lei si chiede cosa farà quando lasceranno il nido? A quarantatré anni avrà ancora il tempo di riprendere in mano la sua vita? Intanto si iscrive a sua volta all’università.

I cinque figli della protagonista sono interpretati dai giovani attori Léa Lopez (Mathilde), Thomas Gioria (Marcus), Louise Labeque (Camille), Oscar Pauleau (Timothée) e Juliane Lepoureau (Olivia).

Ricomincio da Me sarà nelle sale dei cinema italiani distribuito da Wanted Cinema dal 7 dicembre. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

