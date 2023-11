Scopriamo insieme, in questa guida, la lista trofei completa di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, il nuovo capitolo della serie di Ryu Ga Gotoku Studios pubblicato da Sega

Annunciato nel corso della Summer Game Fest di quest’anno, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name è il nuovo spin-off della serie di Yakuza dal nome eternamente lungo da leggere in arrivo domani 8 novembre su PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One e PC. Seguiremo le avventure di Kazuma Kiryu stavolta ad Osaka e a Yokohama, in un’avventura piena di minigiochi e attività secondarie proprio come il Ryu Ga Gotoko Studios ci ha ormai abituati. In attesa del lancio del gioco, Sega (da sempre publisher del franchise) ha pubblicato la lista trofei completa, la vediamo insieme in questo articolo!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name consta di 62 statuette totali, di cui 56 di bronzo, 4 d’argento, uno d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name!

La prima parte dei trofei di bronzo | Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, ecco la lista trofei!

Dividiamo le statuette di bronzo in tre, ecco la prima parte:

Il drago nascosto : Hai completato il capitolo 1.

: Hai completato il capitolo 1. Il castello sull’acqua : Hai completato il capitolo 2.

: Hai completato il capitolo 2. L’uomo che sapeva troppo : Hai completato il capitolo 3.

: Hai completato il capitolo 3. L’uomo che ride : Hai completato il capitolo 4.

: Hai completato il capitolo 4. Drago nascente : Hai ottenuto 10 abilità tramite il miglioramento delle abilità.

: Hai ottenuto 10 abilità tramite il miglioramento delle abilità. Drago rispettabile : Hai ottenuto 20 abilità tramite il miglioramento delle abilità.

: Hai ottenuto 20 abilità tramite il miglioramento delle abilità. Drago feroce : Hai ottenuto 30 abilità tramite il miglioramento delle abilità.

: Hai ottenuto 30 abilità tramite il miglioramento delle abilità. Come un’ape : Hai attivato il gadget Calabrone 100 volte in battaglia.

: Hai attivato il gadget Calabrone 100 volte in battaglia. Come un serpente : Hai attivato il gadget Serpente 50 volte in battaglia.

: Hai attivato il gadget Serpente 50 volte in battaglia. Come un ragno : Hai attivato il gadget Ragno 50 volte in battaglia.

: Hai attivato il gadget Ragno 50 volte in battaglia. Come una lucciola : Hai fatto detonare il gadget Lucciola 50 volte in battaglia.

: Hai fatto detonare il gadget Lucciola 50 volte in battaglia. Pronto a tutto : Hai ottenuto 10 tipi di oggetti d’equipaggiamento.

: Hai ottenuto 10 tipi di oggetti d’equipaggiamento. Estremamente furioso : Hai usato il Furore Estremo 30 volte.

: Hai usato il Furore Estremo 30 volte. Intoccabile : Hai usato il Contrattacco definitivo 5 volte.

: Hai usato il Contrattacco definitivo 5 volte. Grado d’argento : Hai ottenuto il rango Argento presso il Castello.

: Hai ottenuto il rango Argento presso il Castello. Grado d’oro : Hai ottenuto il rango Oro presso il Castello.

: Hai ottenuto il rango Oro presso il Castello. Grado di platino : Hai ottenuto il rango Platino presso il Castello.

: Hai ottenuto il rango Platino presso il Castello. Si accettano richieste: Hai completato 5 richieste per Akame.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, ecco la lista trofei!

Continuiamo con la seconda parte delle statuette di bronzo:

Al tuo servizio : Hai completato 10 richieste per Akame.

: Hai completato 10 richieste per Akame. Tipo affidabile : Hai completato 15 richieste per Akame.

: Hai completato 15 richieste per Akame. Sorvegliante di quartiere : Hai completato 10 passeggiate di pattuglia.

: Hai completato 10 passeggiate di pattuglia. Difensore di quartiere : Hai completato 30 passeggiate di pattuglia.

: Hai completato 30 passeggiate di pattuglia. Eroe di quartiere : Hai completato 50 passeggiate di pattuglia.

: Hai completato 50 passeggiate di pattuglia. Legame alcolico : Hai completato il legame con Akame.

: Hai completato il legame con Akame. Combattente novizio : Hai ottenuto 1.000 fan.

: Hai ottenuto 1.000 fan. Combattente emergente : Hai ottenuto 3.000 fan.

: Hai ottenuto 3.000 fan. Combattente favorito : Hai ottenuto 10.000 fan.

: Hai ottenuto 10.000 fan. Custode infernale : Hai completato tutti gli incontri con un rango Argento.

: Hai completato tutti gli incontri con un rango Argento. Patrono infernale : Hai completato tutti gli incontri con un rango Oro.

: Hai completato tutti gli incontri con un rango Oro. Campione infernale : Hai completato tutti gli incontri con un rango Platino.

: Hai completato tutti gli incontri con un rango Platino. Benvenuto nella famiglia : Hai reclutato 10 membri nel clan Joryu.

: Hai reclutato 10 membri nel clan Joryu. L’unione fa la forza : Hai reclutato 20 membri nel clan Joryu.

: Hai reclutato 20 membri nel clan Joryu. Non possono fermarci tutti : Hai reclutato 30 membri nel clan Joryu.

: Hai reclutato 30 membri nel clan Joryu. Addestramento nella vita : Hai completato il legame con un membro del clan Joryu.

: Hai completato il legame con un membro del clan Joryu. Addestramento nella morte : Hai completato il legame con 5 membri del clan Joryu.

: Hai completato il legame con 5 membri del clan Joryu. Addestramento nell’aldilà : Hai completato il legame con 10 membri del clan Joryu.

: Hai completato il legame con 10 membri del clan Joryu. Primo re: spodestato: Hai sconfitto il primo dei Quattro Re.

La terza parte dei trofei di bronzo | Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, ecco la lista trofei!

Completiamo le statuette di bronzo con la terza parte:

Secondo re : spodestato: Hai sconfitto il secondo dei Quattro Re.

: spodestato: Hai sconfitto il secondo dei Quattro Re. Terzo re : spodestato: Hai sconfitto il terzo dei Quattro Re.

: spodestato: Hai sconfitto il terzo dei Quattro Re. Alla moda : Hai ottenuto 15 tipi di vestiti.

: Hai ottenuto 15 tipi di vestiti. Fashionista : Hai ottenuto 30 tipi di vestiti.

: Hai ottenuto 30 tipi di vestiti. Influencer : Hai ottenuto 50 tipi di vestiti.

: Hai ottenuto 50 tipi di vestiti. L’uomo che aveva troppi hobby : Hai giocato a 10 minigiochi.

: Hai giocato a 10 minigiochi. VIP celeste : Hai completato tutte le missioni delle hostess presso il Club Heavenly.

: Hai completato tutte le missioni delle hostess presso il Club Heavenly. VIP del castello : Hai completato tutte le missioni delle hostess presso il cabaret del Castello.

: Hai completato tutte le missioni delle hostess presso il cabaret del Castello. Retro-gamer : Hai giocato a 5 giochi diversi con il SEGA Master System.

: Hai giocato a 5 giochi diversi con il SEGA Master System. Habitué delle sale giochi : Hai giocato a 6 giochi diversi nella sala giochi.

: Hai giocato a 6 giochi diversi nella sala giochi. Professionista del Pocket Circuit : Hai sbloccato il percorso avanzato nel Pocket Circuit.

: Hai sbloccato il percorso avanzato nel Pocket Circuit. Mangia la mia polvere : Hai vinto 3 Corse rivali nel Pocket Circuit.

: Hai vinto 3 Corse rivali nel Pocket Circuit. Cecchino : Hai vinto una partita a freccette.

: Hai vinto una partita a freccette. Giocatore reale : Hai giocato al casinò nel Castello.

: Hai giocato al casinò nel Castello. Superstar nascente : Hai cantato al karaoke con Akame in duetto.

: Hai cantato al karaoke con Akame in duetto. Precisione chirurgica : Hai completato una sfida colpo singolo a difficoltà normale.

: Hai completato una sfida colpo singolo a difficoltà normale. Armadietti misteriosi : Hai ottenuto 30 oggetti dagli armadietti a gettoni.

: Hai ottenuto 30 oggetti dagli armadietti a gettoni. Tuffo imprevisto : Hai gettato un nemico nel fiume col gadget Ragno.

: Hai gettato un nemico nel fiume col gadget Ragno. Hai le palle!: Hai ottenuto una o più sfere.

I trofei d’argento | Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, ecco la lista trofei!

Proseguiamo con i trofei d’argento:

Drago leggendario : Hai ottenuto 50 abilità tramite il miglioramento delle abilità.

: Hai ottenuto 50 abilità tramite il miglioramento delle abilità. Combattente professionista : Hai ottenuto 30,000 fan.

: Hai ottenuto 30,000 fan. Quarto re: spodestato : Hai sconfitto il quarto dei Quattro Re.

: Hai sconfitto il quarto dei Quattro Re. Il più forte del mondo: Hai sconfitto Amon.

Il trofeo d’oro e il trofeo di platino | Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, ecco la lista trofei!

Ci avviciniamo alla fine con l’unica statuetta d’oro:

L’uomo senza nome: Hai completato il capitolo finale.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

Il Drago di Dojima: Hai ottenuto tutti i trofei.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.