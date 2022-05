Casta Diva: al via quattro nuovi programmi che saranno trasmessi per la società di intrattenimento

Saranno quattro i nuovi programmi che partiranno di qui a poco sui canali di Casta Diva, la nota società di intrattenimento. Andranno in onda sulle reti di Discovery Italia e sono quattro format del tutto originali.

Questa è casa mia

Il primo format si intitola “Questa è casa mia” (adattamento del format originale This is my house targato BBC): un factual-game show, che nella versione italiana sarà condotto da Tommaso Zorzi.

In ogni puntata, quattro concorrenti dovranno convincere una giuria di celebrities – composta da Roberta Tagliavini (antiquaria già protagonista su Nove de La mercante di Brera e tra gli esperti di Cash or Trash – Chi offre di più?, sempre su Nove), Stefania Orlando, Barbara Foria e dal comico e influencer Nicola Conversa – che “questa è casa mia”, ma solo uno dei quattro dirà la verità.

Il vincitore avrà in palio una fornitura di tessili per la casa firmata da Via Roma 60 e un weekend in Italia presso un albergo 5 stelle del circuito Nero Lifestyle.

Il programma andrà in onda dal 6 maggio su Real Time e si pone l’obiettivo di sfidare i pregiudizi e giocare con le curiosità naturali dell’animo umano.

Trasformazioni Incredibili

Il programma farà il suo debutto su Real Time dal 16 maggio e avrà la conduzione dell’elegantissimo Enzo Miccio, la beauty expert Loretta Grace e l’hair stylist Alessandro Maritato.

In ogni puntata verranno raccontate due storie: grazie all’aiuto di alcuni complici, gli ignari protagonisti verranno portati al cospetto dei tre esperti e potranno così vivere una vera e propria trasformazione a 360 gradi.

Luca Terni

A giugno lo chef toscano Luca Terni tornerà su Food Network con un nuovo programma itinerante dedicato alla ricerca dei sapori più autentici della tradizione culinaria italiana.

Fare detailing

A questi nuovi programmi si aggiunge la seconda stagione di Fare detailing con Marcello Mereu, il format dedicato agli appassionati di motori sui segreti della cura estetica delle auto. Oltre al nuovo capitolo “Speciale Testarossa”, disponibile in streaming sulla piattaforma discovery+, il famoso car detailer Mereu sarà protagonista a fine anno su Motor Trend di un nuovo speciale dedicato ad un’altra auto molto particolare, la Amos.

Fabio Nesi e Massimo Righini, rispettivamente Amministratore Delegato e Chief Creative Officer della casa di produzione Casta Diva affermano:

Il 2021 è stato un anno particolarmente ricco e stimolante dal punto di vista delle produzioni televisive, ma il 2022 non sarà da meno. Questi nuovi programmi che stanno per arrivare sul piccolo schermo sono il frutto di un’attenta selezione tra le migliori produzioni estere: freschi, originali e non scontati, appassioneranno anche il pubblico italiano. Siamo altresì molto soddisfatti per il successo ottenuto dai nostri format originali ideati lo scorso anno, per i quali è pronta a partire una seconda stagione inedita.

Non vi resta che quindi l’imbarazzo della scelta!

