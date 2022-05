Registrare schermo smartphone Android: i 3 modi migliori

Come si può registrare e fare il mirroring dello schermo di uno smartphone Android? In questa guida vi spiegheremo diversi modi per farlo! Infatti il mirroring dello schermo da smartphone Android a PC può essere una funzionalità molto utile, ma non proprio immediata

Registrare lo schermo del vostro smartphone dal PC oppure eseguire il mirroring dello schermo da smartphone Android su PC potrebbe non essere una necessità così rara. Un esempio banale è quando si hanno problemi al telefono di vario genere. Potrebbe non funzionare bene il touch screen oppure la connessione alla rete. Ecco che per chiedere aiuto e contattare l’assistenza ritorna utile poter registrare lo schermo dello smartphone Android con il PC oppure eseguire il mirroring da Android al PC. Infatti tramite mirroring potremo anche controllore lo smartphone con mouse e tastiera.

Dato che si stanno diffondendo sempre più i giochi per dispositivi mobili, anche a livello competitivo, molti giocatori potrebbe essere interessanti a condividere le loro partite su smartphone tramite il loro PC. Tra l’altro con mouse a tastiera potremo dare comandi in modo più reattivo rispetto al tradizionale touchscreen e sarà anche più confortevole. Ecco quindi un altro scenario che necessita di una comunicazione tra PC e telefono. Vi spiegheremo diversi metodi per poter risolvere queste problematiche.

I 3 metodi migliori per registrare schermo smartphone Android su PC

1. Phone Mirror

Phone Mirror è una applicazione di terze parti sviluppata da Tenorshare. Si tratta di una delle migliori in circolazione se si vuole registrare lo schermo di un dispositivo Android da PC. L’interfaccia grafica è semplice ed intuitiva, rendono l’utilizzo immediato per qualsiasi utente. Inoltre sono supportate anche le funzionalità di mirroring per condividere lo schermo e controllare uno o più dispositivi direttamente dal PC. Phone Mirror support schermi a risoluzione elevata, riducendo al minimo il lag. Potremo quindi goderci un’immagine ad elevata risoluzione in un schermo di grandi dimensioni. Un’utile scorciatoia per vedere film e serie TV anche!

Come si usa

Prima di tutto scarichiamo e installiamo Tenorshare Phone Mirror. Clicchiamo su Inizia e attendiamo il caricamento della UI. La ricerca del dispositivo comincerà subito dopo in modo automatico. Colleghiamo il telefono Android al PC tramite una porta USB ad alta velocità. Attiviamo le opzioni sviluppatore (se non lo abbiamo già fatto). Dal telefono accediamo a Impostazioni > Informazione sul telefono > Informazioni software > Cliccare 7 volte sulla scritta build. Torniamo alle impostazioni e clicchiamo su Opzioni Sviluppatore > attiviamo Debug USB > Ok > Consentire al PC di controllare il telefono > Ok Phone Mirror ora dovrebbe mostrare il telefono collegato. Clicchiamo sull’iconcina a fianco del nome. Una volta aperta la schermata che visualizza lo schermo dello smartphone potremo controllarlo con mouse e tastiera.

Potremo navigare all’interno dello smartphone in modo intuitivo. Dal menù che appare a sinistra della schermata possiamo acquisire screenshot e registrare lo schermo dello smartphone Android direttamente su PC con il secondo e terzo tasto. Il quarto tasto ci permette di interrompere il mirroring mentre l’ultimo blocca il telefono. Dal tasto impostazioni nella home di Phone Mirror possiamo impostare la risoluzione e altri parametri utili a personalizzare la vostra esperienza.

2. Android Debug Bridge (adb)

Un altro modo è utilizzare Android Debug Bridge (adb). Si tratta di uno strumento in genere dedicato agli sviluppatori (o smanettoni) e quindi è un po’ più macchinoso da utilizzare. Prima di tutto dobbiamo installa Android Studio oppure adb driver sul nostro PC. In secondo luogo dobbiamo abilitare il Debug USB, seguendo le istruzioni che abbiamo elencato poco sopra dal punto 3 al punto 5.

Usare adb implica l’utilizzo di comando in linea sulla console. Apriamo quindi il promt dei comandi. Per verificare che il dispositivo sia connesso, usiamo il comando adb devices . Il nome del dispositivo connesso dovrebbe apparire nella lista. Se appare, possiamo precedere. Per registrare lo schermo usiamo il comando adb shell screenrecord > /sdcard/DCIM/video.mp4 , partirà la registrazione dello schermo finché non interrompiamo l’esecuzione pigiando Ctrl+C. Se viene visualizzato l’errore Invalid size ‘/sdcard/DCIM/vide.mp4’, must be width x height , usiamo il comando adb shell screenrecord --size 720x1200 > /sdcard/DCIM/video.mp4 che permette di settare la risoluzione. Il video verrà registrato nel telefono. Per trasferirlo nel PC, inseriamo il comando adb pull /sdcard/DCIM/video.mp4 . Non proprio immediato se non siete abituati ad utilizzare la console, ma sicuramente funzionale.

3. Usare lo screen recorder built-in

Molte versioni personalizzate di Android offrono da diversi anni la possibilità di registrare lo schermo con una funzionalità integrata nel sistema operativo. Di recente, a partire dalla versione 10, anche Android stock offre questa funzionalità. Questa funzionalità di solito è accessibile direttamente dalle opzioni di accesso rapido. Basta aprire il menù a tendina ed individuare il pulsante corretto. Spesso viene raffigurato una videocamera stilizzata. Se non lo vedere, probabilmente dovrete aggiungerlo manualmente. Con il screen recorder build-in non è necessario installare nulla, tuttavia non è possibile nè registrare lo schermo su PC nè fare il mirroring. Il video andrà trasferito in un secondo momento. Certo è molto comodo.

Mirroring schermo Android: Phone Mirror è il modo migliore

Come abbiamo visto, Phone Mirror è certamente il modo più completo per registrare lo schermo di uno smartphone Android su PC. Ma permette di fare anche tante altre cose. Tra queste c’è anche la possibilità di fare il mirroring dello schermo di uno smartphone Android su PC. Ma che cosa possiamo fare in pratica con questa utile applicazione?

Prima di tutto grazie a Phone Mirror possiamo giocare direttamente sul PC. In uno schermo grande e ampio sicuramente si gioca meglio rispetto al piccolo schermo del telefono. Inoltre utilizzando mouse e tastiera possiamo essere anche più reattivi. Il supporto multilingua permette a tutti di utilizzare l’app con facilità.

In sostanza possiamo controllare da PC tutte le funzionalità dello smartphone. Possiamo ad esempio utilizzare i nostri social preferiti come Instagram, TikTok e Snapchat che non hanno un’interfaccia desktop oppure ce l’hanno, ma molto grezza. Si possono anche catturare screenshot dello schermo direttamente su PC. Infine una funzionalità utilissima è quella di poter trasferire file tra PC e telefono in modo semplice e rapido. Tutte queste funzionalità sono disponibili su Windows e MacOS.

Conclusioni

Alla luce di tutto quello che abbiamo detto, certamente Phone Mirror di Tenorshare si prospetta come un’ottima scelta. L’ampio spettro di funzionalità sono accessibili in modo semplice e rapido in modo che chiunque possa utilizzare l’applicazione senza competenze specifiche. Provare per credere! Dalla sezione videogiochi è tutto, continuate a seguirci!