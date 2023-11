Scopriamo insieme le nuovissime immagini di Jenna Ortega, al lavoro sul set dell’atteso Beetlejuice 2, per la regia di Tim Burton

Le riprese ormai stanno volgendo al termine, ma con un colpo di coda, ecco spuntare alcune nuove immagini e video di Jenna Ortega, sul set di questo ultimo, tanto atteso, lavoro in uscita: Beetlejuice 2. In onore di questo sequel, molti attori del film originale sono tornati a vestire i panni dei loro personaggi e a far rivivere la stessa atmosfera che questa pellicola aveva regalato alla sua uscita, nel 1988.

Le foto e i video| Beetlejuice 2: nuove foto di Jenna Ortega sul set

Senza i rallentamenti che lo sciopero degli attori ha imposto, ora le riprese dell’attesissimo secondo capitolo dedicato allo spiritello Betelgeuse possono finalmente volgere al termine. A pochissimi giorni dalla chiusura del set, possiamo mostrarvi una piccola anticipazione riguardante la new entry Jenna Ortega, fotografata in compagnia del regista Tim Burton, alle prese con alcune riprese esterne. Nelle immagini e nei video (che vi abbiamo messo a disposizione qui sotto), possiamo vedere la Ortega, di viola vestita, intenta a girare alcune scene del film, che la vedono muoversi in bicicletta per le strade di una cittadina addobbata per Halloween. L’attrice viene inoltre ripresa mentre saluta festosa i fan, prima di tornare al lavoro.

Jenna Ortega didn’t waste no time and got back to action on set, while ready to wrap up the last few days of filming for the highly anticipated Beetlejuice 2. #JennaOrtega #Beetlejuice2 #MovieMagic pic.twitter.com/8oVYr0jj59 — backgridus (@BackgridUS) November 16, 2023

En direct du tournage de Beetlejuice 2 avec Tim Burton et Jenna Ortega 💜 pic.twitter.com/lHeuDeiuDJ — Le Club (@Leclubofficiel) November 19, 2023

Trama e data d’uscita

Ricordiamo che l’uscita della nuova pellicola è prevista per il 2024. La sinossi di questo secondo capitolo recita:

Lo spiritello porcello è tornato per un esilarante e irriverente sequel. In questo capitolo, il fantasma reclutato per aiutare a infestare una casa, condividerà un’avventura con la figlia di Lydia.

Prepariamoci quindi a rivedere nelle vesti dei loro personaggi Michael Keaton, Winona Ryder e Catherine O’Hara. Questi saranno affiancati dalle new entry Jenna Ortega, Monica Bellucci e Willem Dafoe. Oltre allo stesso Burton, a figurare tra i produttori del progetto, ci saranno Tommy Harper, Marc Toberoff, David Geffen e Brad Pitt. Non ci resta che attendere il 2024, per scoprire cosa, questa pellicola, ha in serbo per noi. Siete curiosi?

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.